Tisíce uvízlých a zmatených návštěvníků se vstupenkami v ruce se tísnily v nehybných frontách pod ikonickou skleněnou pyramidou.

„Tady je to sténání Mony Lisy,“ řekl agentuře AP 62letý Kevin Ward z Milwaukee. „Tisíce lidí čekají, žádná komunikace, žádné vysvětlení. Myslím, že i ona potřebuje den volna.“

Podle zástupkyně odborářské organizace CGT-Culture Sarah Sefianové způsobilo narušení provozu spontánní rozhodnutí pokladních, pracovníků obsluhy a ostrahy muzea, kteří protestují proti zhoršování pracovních podmínek.

Odborářka uvedla, že pracovníci přišli na plánovanou měsíční poradu, která se změnila v hromadný projev nevole. „Zaměstnanci se rozhodli zůstat pospolu, dokud nedorazí vedení,“ vysvětlila. „Hlavními problémy, které vyzdvihli, jsou přeplněnost a nedostatek personálu,“ dodala Sefianová.

Upřesnila, že pokladní se shromáždili v auditoriu muzea kolem 10:30, aby si promluvili s vedením. „Dotčeny jsou všechny role související s přijímáním návštěvníků,“ řekla.

V Louvru se zavírají dveře jen zřídka. Stalo se to za války, během pandemie a při několika stávkách. Ale málokdy to bylo tak náhlé, bez varování a před zraky davů.

Spontánní stávka navíc přišla jen několik měsíců poté, co prezident Emmanuel Macron představil rozsáhlý desetiletý plán na záchranu Louvru právě před problémy, které nyní v muzeu vřou – úniky vody, nebezpečné výkyvy teplot, zastaralá infrastruktura a návštěvnost daleko přesahující možnosti muzea.

Pracovníkům muzea se však tato budoucnost zdá příliš vzdálená. „Nemůžeme čekat šest let na pomoc,“ řekla Sefianová. „Naše týmy jsou nyní pod tlakem. Nejde jen o umění – jde o lidi, kteří ho chrání.“

Jen telefony a lokty

V centru dění stojí především Mona Lisa – portrét ze 16. století, který přitahuje davy. Spíše než umělecký zážitek to však často připomíná setkání s celebritou.

Do Salle des États, největší místnosti muzea, se denně vtěsná zhruba 20 tisíc lidí. Často si přitom chtějí především pořídit selfie s tajemnou ženou Leonarda da Vinciho. V místnosti je hluk a strkanice, další mistrovská díla po boku Mony Lisy zůstanou mnohými opomenuta.

„Nevidíte obraz,“ řekl AP osmadvacetiletý Ji-Hyun Park, který do Paříže přiletěl ze Soulu. „Vidíte telefony. Vidíte lokty. Cítíte teplo. A pak vás vystrčí ven.“

Macronův plán renovace slibuje nápravu. Mona Lisa dostane vlastní vyhrazenou místnost, plánuje se také vybudování nového vchodu poblíž řeky Seiny, který by odlehčil přetíženému pyramidovému centru. „Podmínky vystavování, vysvětlování a prezentace budou odpovídat tomu, co si Mona Lisa zaslouží,“ řekl Macron v lednu.

Zaměstnanci Louvru však Macrona označují za pokrytce a tvrdí, že plán renovace za 700 až 800 milionů eur maskuje hlubší krizi. Zatímco Macron investuje do nových vstupů a výstavních prostor, roční provozní dotace Louvru od francouzského státu se za posledních deset let smrskly o více než 20 procent. A to i přesto, že návštěvnost stoupá.

Celé muzeum by v běžném režimu mohlo znovu otevřít ve středu a ti, kteří mají časově omezené vstupenky na pondělí, je budou moci znovu použít. V úterý bude Louvre uzavřený.