Louvre čeká přestavba za miliardu eur. Změna se dotkne i Mony Lisy

  10:50
Nejznámější muzeum světa čeká rozsáhlá přestavba, jejíž cena se podle odhadů pohybuje okolo jedné miliardy eur (tedy přibližně 26 miliard českých korun). Změna má být odpovědí na řadu problémů, kterým Louvre v poslední době čelí – ať už se jedná o nedostatečné bezpečnostní vybavení, nebo o chátrající infrastrukturu. A na svém místě nezůstane ani ikonická Mona Lisa.
Vizualizace renovovaného pařížského muzea Louvre (21. května 2026)

Vizualizace renovovaného pařížského muzea Louvre (21. května 2026) | foto: STUDIOS Architecture Paris and Selldorf Architects/Courtesy Ministry of Culture

Realizaci největší přestavby pařížského Louvru za posledních pětatřicet let oznámila v pondělí francouzská vláda, informoval o tom například deník Artforum. Zodpovídat za ni má mezinárodní tým složený ze špičkových světových architektonických studií, včetně newyorského Selldorf Architects nebo francouzského Studios Architecture Paris.

„Projekt plně zohledňuje výzvy spojené se zážitkem návštěvníků, přehledností tras, jednoduchostí a požadovaným množstvím zeleně. Zároveň bere v úvahu důležité bezpečnostní aspekty,“ vyjádřili se k nové chystané podobě muzea zástupci Louvru.

Mezi konkrétními změnami je například rozšíření budovy o dva nové vstupy, které mají zvýšit kapacitu návštěvníků až o tři miliony lidí ročně. Dále také samostatná galerie věnovaná vystavení světoznámého da Vinciho obrazu Mona Lisa. Ta má být nově umístěna v tři tisíce metrů čtverečních velkém prostoru pod zemí nad nejvýchodnějším nádvoří muzea. Návštěvníci, které zajímá jen toto konkrétní dílo, pak budou mít šanci zhlédnout díky speciální vstupence Monu Lisu odděleně od zbytku expozice.

Mírná nejistota zatím panuje ohledně avizovaného rozpočtu. Projekt s názvem „Nouvelle Renaissance“, který již v roce 2025 avizoval francouzský prezident Emmanuel Macron, má podle jeho poradců vyjít na 800 milionů eur. Francouzský Účetní dvůr (nejvyšší kontrolní úřad) nicméně rekonstrukci vyčíslil až na částku 1,1 miliardy eur. Je tedy velmi pravděpodobné, že náklady budou skutečně okolo miliardy eur.

Muzeum přitom v poslední době čelilo mnoha vážným problémům. Nejvýrazněji do jeho chodu zasáhla říjnová loupež, kdy pachatelé ukradli z nejnavštěvovanějšího muzea světa vzácné šperky v hodnotě přibližně 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy korun) a odhalili tak naplno nedostatečné zabezpečení tamních klenotů.

Čtyři zloději převlečení za dělníky odcizili šperky včetně koruny císařovny Evženie z roku 1855, kterou při úniku však upustili na zem. Policie postupně všechny dopadla, avšak již bez ukradených šperků.

Louvrem otřásl i skandál s překupnictvím vstupenek nebo rozsáhlé úniky vody. To vše stálo instituci další peníze. K problémům se přidaly i stávky zaměstnanců a rychlá výměna ve vedení muzea, při kterém byla sesazena bývalá ředitelka Laurence des Carsová. Od plánované přestavby si tak její iniciátoři slibují zlepšení značně poškozené reputace. Minulý rok navštívilo Louvre 9 milionů návštěvníků.

Louvre čeká přestavba za miliardu eur. Změna se dotkne i Mony Lisy

Vizualizace renovovaného pařížského muzea Louvre (21. května 2026)

Nejznámější muzeum světa čeká rozsáhlá přestavba, jejíž cena se podle odhadů pohybuje okolo jedné miliardy eur (tedy přibližně 26 miliard českých korun). Změna má být odpovědí na řadu problémů,...

