Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Autor:
  10:01
V neděli 1. února si lidé mohou v Museu Kampa naposledy prohlédnout obsáhlou expozici děl předních českých kubistů a také originální propojení obrazů Josefa Váchala a Josefa Bolta. Obě výstavy započaly 1. listopadu minulého roku. Dohromady tematizují dědictví minulosti a dialog s přítomností. Na konci ledna je vystřídají malby Pavla Rudolfa a na začátku února se přidají také sochy Valeriana Karouška a Jiřího Nováka.
Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa

Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa | foto: Museum Kampa

Z výstavy Kubismus v Museu Kampa, na snímku dílo našeho kubistického sochaře...
Záběr z výstavy Kubismus v Museu Kampa
Skicáky od sochaře Otto Gutfreunda na výstavě Kubismus v Museu Kampa
Záběr z výstavy Kubismus v Museu Kampa
19 fotografií

Výstavu Kubismus zapůjčila Západočeská galerie v Plzni. Pokrývá dvě patra Musea Kampa a jde o prvotní expozici v tak rozsáhlém zastoupení. Osmdesát děl systematicky mapuje rozvoj sbírky českých kubistů, kteří byli v poválečném období zanedbáváni či perzekvováni.

O vybudování kolekce se zasadil Oldřich Kuba coby první ředitel Západočeské galerie. Mezi vystavovanými umělci je zásadní tvůrce českého kubismu Bohumil Kubišta, po jehož dílech Kuba neúnavně pátral, i další významné osobnosti české moderny jako Emil Filla, Oto Gutfreund, Václav Špála, Josef Čapek, Jan Zrzavý nebo Antonín Procházka.

Temné vize i čeští kubisté. Kampa má opět nabito a zve na díla zatracovaných mistrů

Cílem výstavy není pátrání po nové interpretaci či širším kulturním významu, ale mapování proměn identity umělců i národa podle toho, co jednotlivé generace považovaly za důležité. Návštěvníci v prostoru najdou medailonky autorů s odkazy na jejich nejdůležitější prezentovaná díla.

Druhá výstava propojuje tvorbu současného malíře a kreslíře Josefa Bolfa a všestranného umělce první poloviny 20. století Josefa Váchala skrze zájem o kosmos, mystiku a spiritualitu. Pomocí instalace virtuální reality od Vojtěcha Radulana se ezoterické motivy prolínají s estetikou paneláků, která charakterizovala Bolfovy obrazy. O expozici se postarala kurátorka Sandra Baborovská.

Ve dvou výstavních místnostech převládají temné barvy, které evokují hluboký vesmír a stimulují fantazii. Značí zájem umělců o lidskou duši a posmrtný život. Přestože jsou od sebe autoři vzdáleni téměř sto let, spojují je také umělecké techniky. Návštěvníci si mohou prohlédnout Bolfovy škrábané obrazy či Váchalovy dřevoryty.

Síla přírody v křehkém materiálu. Pauzerova výstava Biosphaera na Kampě nabízí ojedinělý pohled

V neděli 1. února budou mít lidé poslední možnost si v prostorách Musea Kampa výstavy prohlédnout. Obě expozice dohromady obsadily tři patra budovy a byla zde k vidění od 1. listopadu.

Od 24. ledna část expozice vystřídají obrazy brněnského umělce Pavla Rudolfa. Výstava zobrazuje autorovy konceptuálně-abstraktní malby od šedesátých let až po jeho poslední díla. Ve svých obrazech tematizoval racionální procesy jako geometrii, prostor či determinaci s expresivními prvky.

Zbytek expozice vystřídají 14. února sochy Valeriana Karouška a Jiřího Nováka. Oba umělci významně ovlivnili české tendence v šedesátých letech 20. století kreativní prací s novými tématy i materiály. Zároveň je tvrdě formovala historie a tehdejší politická realita.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

Simpsonovi se loučí s další postavou. Kultovního maskota poslali do důchodu

Z 28. řady seriálu Simpsonovi

Seriál Simpsonovi se loučí s další oblíbenou postavou. Po více než 30 letech z obrazovek mizí maskot místního piva, oblíbený Duffman, tvůrci ho poslali do důchodu.

Seriál s majorem Zemanem přepisoval a lhal. Jeho největším zločinem je britský letec

Vladimír Brabec jako major Jan Zeman.

Seriál 30 případů majora Zemana provází hořká pachuť normalizace již od prvního uvedení v lednu 1976, protože byl natočen jako propagace bezpečnostního aparátu. Po změně režimu pak vyvolal diskuzi,...

Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Obraz od Emila Filly na výstavě Kubismus v Museu Kampa

V neděli 1. února si lidé mohou v Museu Kampa naposledy prohlédnout obsáhlou expozici děl předních českých kubistů a také originální propojení obrazů Josefa Váchala a Josefa Bolta. Obě výstavy...

15. ledna 2026  10:01

V rytmu odpočívadel. Divadelníci zkoumají, proč se někdo stane kamioňákem

Tvůrčí tým inscenace asfalt, asfalt, asfalt

Inscenaci ‚asfalt, asfalt, asfalt‘ označují její tvůrci jako dokumentární road trip. Vychází totiž z časosběrných rozhovorů s dopravci, řidiči kamionů a jejich rodinami. Nabídne téma lidí žijící na...

15. ledna 2026  9:43

První letošní premiéra Národního divadla. Uvede barokní operu Dido a Aeneas

Ukrajinská vlajka na budově Stavovského divadla (21. února 2022)

Opera Národního divadla (ND) ve čtvrtek večer uvede ve Stavovském divadle v Praze svou první letošní premiéru, bude jí dílo Henryho Purcella Dido a Aeneas. Hudebního nastudování díla, označovaného za...

15. ledna 2026  7:44

V Británii draží bizarní obraz za 168 tisíc korun. Vypadá jako karton

Vypálená hnědá od Johna Plumba

Na to, že některá umělecká díla vypadají, jako by je malovalo dvouleté dítě, je už laická veřejnost celkem zvyklá. Dílo abstraktního malíře Johna Plumba, které se nyní bude dražit v Británii, je už...

14. ledna 2026  15:15

RECENZE: Počet normálních lidí klesl na nulu, spočítal Poslední Viking

65 % Premium
Plakát k dánskému snímku Poslední Viking (2025). V hlavních rolích (zleva) Mads...

Velmi netypický Mads Mikkelsen v titulní úloze, černý humor, rudá krev a sestava podivínských bytostí, které zkoušejí vzkřísit kapelu Beatles, i když jim z toho vychází spíše ABBA. To je Poslední...

14. ledna 2026

Lábus znovu jako živočichář Béďa. Amatéři natočili své Slunce, seno... i s původními herci

Videopozvánka na závod horských kol Rohálovská 50 v Prusinovicích natočená v...

Neobvyklou pozvánku na jarní závod horských kol pro veřejnost představila parta nadšenců z Prusinovic na Kroměřížsku. Videoklip natočili v duchu filmové trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno... A...

14. ledna 2026  13:49

Sesadila i Scarlett. Nejvýdělečnějším hercem všech dob je hvězda série Avatar

Zoe Saldaňa na světové premiéře filmu Avatar: Oheň a popel

Nejnovější díl filmové série Avatar rozhodl. Sedmačtyřicetiletá herečka Zoe Saldaña oficiálně obsadila první příčku na žebříčku nejvýdělečnějších herců v historii. Její filmy nashromáždily už...

14. ledna 2026  12:58

Nevíte, že je potřebujete. Zázvůrková a Preissová opravují duše divákům i sobě

Hudebně-literární pořad Opravna duší s Dášou Zázvůrkovou a Martinou Preissovou.

Jak opravit duši hudbou a slovem? Pořad Opravna duší spojuje písně herečky a zpěvačky Dáši Zázvůrkové s humorem a nadhledem herečky Národního divadla Martiny Preissové, která během večera předčítá...

14. ledna 2026  9:36

KVÍZ: Tajemství Velkého Vonta. Vyhrajte v kvízu třetí díl stínadelské trilogie

Jaroslav Foglar

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemství Velkého Vonta v novém vydání a k...

vydáno 14. ledna 2026

Odkroutili si vojnu a ohlásili světové turné. Návrat BTS by měl vynést miliardu dolarů

Členové k-popové kapely BTS (7. prosince 2025)

Kultovní jihokorejská kapela BTS oznámila pro letošek světové turné s 79 koncerty. Ukončí tak čtyřletou přestávku, kterou členové hudební skupiny vzali kvůli povinnému vojenskému výcviku. Podle...

13. ledna 2026  20:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ksichti už přišli. Zemřel Pavel Pafko Řezáč, legendární barman z Divadla Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana se loučí s Pavlem „Pafko“ Řezáčem. (11. ledna...

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana uveřejnilo na svém Facebooku smutnou zprávu. Ve věku 73 let zemřel 8. ledna technik a posléze barman Pavel Řezáč, jemuž blízcí neřekli jinak než Pafko. Svérázná...

13. ledna 2026  17:05

VIDEO: Zlomové dva dny. Nepela coby Šampion jede na olympiádu do Milána

Adam Kubala jako Ondrej Nepela ve filmu Šampion

Zlatou olympijskou medaili si Ondrej Nepela přivezl roku 1972 ze Sappora, film o něm nazvaný Šampion teď míří na olympiádu v Miláně. Předpremiéru bude mít v tamním Slovenském olympijském domě, do...

13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.