Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus

Výstavu Kubismus zapůjčila Západočeská galerie v Plzni. Pokrývá dvě patra Musea Kampa a jde o prvotní expozici v tak rozsáhlém zastoupení. Osmdesát děl systematicky mapuje rozvoj sbírky českých kubistů, kteří byli v poválečném období zanedbáváni či perzekvováni.
O vybudování kolekce se zasadil Oldřich Kuba coby první ředitel Západočeské galerie. Mezi vystavovanými umělci je zásadní tvůrce českého kubismu Bohumil Kubišta, po jehož dílech Kuba neúnavně pátral, i další významné osobnosti české moderny jako Emil Filla, Oto Gutfreund, Václav Špála, Josef Čapek, Jan Zrzavý nebo Antonín Procházka.
Cílem výstavy není pátrání po nové interpretaci či širším kulturním významu, ale mapování proměn identity umělců i národa podle toho, co jednotlivé generace považovaly za důležité. Návštěvníci v prostoru najdou medailonky autorů s odkazy na jejich nejdůležitější prezentovaná díla.
Druhá výstava propojuje tvorbu současného malíře a kreslíře Josefa Bolfa a všestranného umělce první poloviny 20. století Josefa Váchala skrze zájem o kosmos, mystiku a spiritualitu. Pomocí instalace virtuální reality od Vojtěcha Radulana se ezoterické motivy prolínají s estetikou paneláků, která charakterizovala Bolfovy obrazy. O expozici se postarala kurátorka Sandra Baborovská.
Ve dvou výstavních místnostech převládají temné barvy, které evokují hluboký vesmír a stimulují fantazii. Značí zájem umělců o lidskou duši a posmrtný život. Přestože jsou od sebe autoři vzdáleni téměř sto let, spojují je také umělecké techniky. Návštěvníci si mohou prohlédnout Bolfovy škrábané obrazy či Váchalovy dřevoryty.
V neděli 1. února budou mít lidé poslední možnost si v prostorách Musea Kampa výstavy prohlédnout. Obě expozice dohromady obsadily tři patra budovy a byla zde k vidění od 1. listopadu.
Od 24. ledna část expozice vystřídají obrazy brněnského umělce Pavla Rudolfa. Výstava zobrazuje autorovy konceptuálně-abstraktní malby od šedesátých let až po jeho poslední díla. Ve svých obrazech tematizoval racionální procesy jako geometrii, prostor či determinaci s expresivními prvky.
Zbytek expozice vystřídají 14. února sochy Valeriana Karouška a Jiřího Nováka. Oba umělci významně ovlivnili české tendence v šedesátých letech 20. století kreativní prací s novými tématy i materiály. Zároveň je tvrdě formovala historie a tehdejší politická realita.