Špálovy Kytky lákají dál. Museum Kampa prodloužilo oblíbenou výstavu

Autor: ,
  9:23
Pražské Museum Kampa prodlouží do 17. května otevírací dobu do 20:00 u jedné ze svých nejnavštěvovanějších výstav Václav Špála: Kytky. Výstavu současně doplnilo o další z malířových obrazů a návštěvnost se má podle pořadatelů blížit 30 tisícům lidí.
Ukázka z výstavy Václav Špála: Kytky v pražském Museu Kampa

Ukázka z výstavy Václav Špála: Kytky v pražském Museu Kampa | foto: Martin Šimral

Zátiší s názvem Kytice ve džbánu, letní kytky, astry, floxy, červené, drobné, bílé, které muzeum nově vystavuje, pochází ze sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Na výstavě doplnilo dvojici obrazů, které mu bezprostředně předcházely.

Všechny tři kytice namalované v jediném týdnu v srpnu 1933 je tak poprvé možné vidět pohromadě.

„Václav Špála si své obrazy bodoval a z téměř osmi set květinových zátiší, která namaloval, dal nejvyšší známky pouhým 32. Dvanáct z nich je nyní na výstavě k vidění,“ uvedl kurátor výstavy Jan Skřivánek.

Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály

Právě obrazu z Roztok, který je z této trojice nejmenší, si malíř považoval nejvíce. Ve svém interním hodnocení mu dal známku „prima vzácné“.

Špála si od roku 1926 vedl pečlivý soupis svých obrazů a květinová zátiší tvoří téměř polovinu celého jeho díla. Výstava v Museu Kampa je vůbec první Špálovou výstavou věnovanou tomuto tématu. V expozici je asi 80 obrazů. Kytice ve vázách či džbáncích Špála maloval zejména mezi 20. a 40. lety minulého století. Špálových květin všeho druhu je více než 780, známých je asi 350.

V srpnu 2025 uplynulo 140 let od narození Václava Špály a letos 12. května 80 let od jeho smrti. Špálovu výstavu i současně konané výstavy sochařů Valeriána Karouška a Jiřího Nováka a partnerské dvojice Jaroslava Kurandová, Zdeněk Rybka je možné v Museu Kampa navštívit do neděle 17. května.

Dalšími výstavami, které museum chystá na začátek června, budou výstavy Adrieny Šimotové, malíře Miloše Ševčíka a sochaře Františka Pavlů.

Špálovy Kytky lákají dál. Museum Kampa prodloužilo oblíbenou výstavu

