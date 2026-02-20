Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály

Podle šéfkurátora Musea Kampa Jana Skřivánka se organizátoři snažili dát prostor dílům napříč médii i generacemi. Od klasické Špálovy moderny až po poválečné a současné umění, jejímž pojítkem je ve všech třech případech dle jeho slov nedoceněná kvalita.
Sám Skřivánek si tomto případě vzal na starost významný a neprávem opomíjený segment tvorby předního představitele moderního malířství první poloviny 20. století Václava Špály.
„V srpnu 2025 uplynulo 140 let od jeho narození a v květnu 2026 to bude 80 let od jeho smrti. Tato výročí však zůstala víceméně opomenuta,“ uvedl Skřivánek. Vedle pocty malíři se chce Museum Kampa dívat na jeho tvorbu současnýma očima.
Pro výstavu s názvem Kytky se podařilo Skřivánkovi sesbírat téměř osmdesát obrazů květinových zátiší z veřejných i soukromých sbírek, kde vedle samotných květin dominuje pro Špálu tak typická modrá barva. Ke svému vlastnímu překvapení v průběhu přípravy zjistil, že žádná takováto samostatná výstava se dosud nikdy neuskutečnila.
|
Geometrie, ze které jde hlava kolem. Na Kampě zahájili výstavu Pavla Rudolfa
Konkretisté a mistři geometrie
Manželská dvojice Zdeněk Rybka a Jaroslava Kurandová, která se seznámila na výtvarné škole, v průběhu šedesátých let nahradila svou strohou akademickou figurální malbu geometrickou přísností s barvami širokého spektra. Jako členové Klubu konkretistů prezentovali své výtvory na mnoha místech Československa i v zahraničí.
Podle kurátorky Martiny Vítkové vyvracela právě Kurandová tvrzení, že konkretisté jsou apolitičtí. Svou tvorbou vždy reagoval na konkrétní dění tehdejšího svět (Pražské jaro, vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa).
Vedle typických geometrických výjevů se kterými začal Rybka podstatně dříve než Kurandová, se umělec také věnoval rovněž 3D tvorbě, ve formě průřezů plátna, kterou tak navazoval na produkci italského výtvarníka Lucia Fontany.
„Pátrali jsme po jejich tvorbě, ale oba byli dost nedosažitelní. Nakonec se nám to podařilo přes některé přátele, konkrétně přes Ivana Černého, bratra Kateřiny Černé, s nímž byli spolužáky,“ řekla Vítková.
|
A nahá žena nastavila zrcadlo všem okolo. Kupkovy karikatury jsou platné dodnes
Součástí výstavy je Rybkovy tvorba vytvářené složitou technikou elektrografie, se kterou začal experimentovat už okolo roku 1965. Jedná se o fotografické otisky předmětů na citlivé ploše, které po vyvolání obkružuje světelná koróna. Elektrický výboj v tomto případě propůjčuje elektrografiím zcela mystický rozměr.
Byl natolik zběhlý v této pro tehdejší dobu netradiční technice, že mu byla dokonce nabídnuta možnost vyučovat ji na umělecké škole ve Spojených státech. Politický režim v tehdejším Československu mu však tuto pedagogickou činnost neumožnil.
Sportovci a umělci tělem i duší
Absolventi pražské Akademii výtvarného umění Valerian Karoušek a Jiří Novák se řadí k předním českým sochařům poválečného umění. Volně začali tvořit zejména v 50. letech minulého století ve skupině M 57.
Podle slov kurátorky jejich společné výstavy Nitro země, křídla, dálky Ivy Mladičové se oba podíleli na československé expozici na bruselském Expu 58. Oba dva především v počátcích své tvorby vycházeli z děl sochaře Otto Gutfreunda, jehož vliv je patrný hned u vstupu první ze dvou výstavních místností.
|
Museum Kampa se loučí s českými kubisty i Váchalem. Vystřídá je konceptualismus
Karoušek tvořil z hlíny, kovu, plechu, kombinoval i laminát se sklem. Své figury sestavoval také z valounů přivařených k fragmentům strojů. Novák pracoval s principem náhody, mnohé jeho kinetické konstrukce měly velké měřítko. Stejně jako Karouška ho podle kurátorky fascinovaly přírodní síly a sport, který aktivně na reprezentační úrovni provozovali.
Novák byl vášnivý běžec, Karoušek pak horolezec, který jako účastník československé výpravy v Jižní Americe zahynul 31. května 1970 spolu se 14 členy československé horolezecké expedice při zemětřesení pod vrcholem hory Huascarán.