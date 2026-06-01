Ticho, klid a oduševnělost. Museum Kampa vystavilo malby a grafiky Miloše Ševčíka

Klatovský rodák Miloš Ševčík jako absolvent užité grafiky na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové patřil k velkým talentům nastupující generace 60. let minulého století. Jeho kresby figurálních, alegorických motivů a především grafiky získaly velkou pozornost a řadu ocenění na tuzemském uměleckém poli.
Za dob normalizace mu nebylo tehdejším režimem umožněno vystavovat. Naplno a svobodně se do uměleckého života vrátil až po listopadu roku 1989, kdy se soustředil na tvorbu velkoformátových semiabstraktních maleb inspirovaných přírodními strukturami, zrozením, růstem i nevyhnutelným zánikem. Tyto malby z jeho pozdějšího období, jež tvoří dominantní část výstavy v Museu Kampa, dnes patří k ceněnému vrcholu Ševčíkovy tvorby.
„Jeho díla vycházejí z přírodních motivů, což není na první pohled vidět. Pan Ševčík byl velkým milovníkem přírody. Inspiroval se mořskou říší, brouky, motýli a jejich barevností. Ne že by je kopíroval, ale vybral si vždy kousek a na základě toho abstrahoval tvary, které byly jeho duši blízké,“ říká kurátorka výstavy Jolana Pastor.
Hlavním obrazem, jehož motiv i název Zaznění použilo museum pro vizuál a propagaci výstavy, se podařilo kurátorce získat z aukce od soukromého sběratele. Veřejnosti jej má možnost vidět zcela poprvé. Obraz, tak jako ostatní jeho velkoformátové olejomalby, disponuje jemnou barevností a na první pohled neuchopitelným významem.
„Motivy v obrazech jsou v takovém mlžném oparu, odkud vystupují a pak se zase ztrácí. Jeho techniky a využití barev jsou citlivé, emotivní, ale tiché. Pan Ševčík byl oduševnělý, citlivý a introvertní člověk a na jeho dílech je to znát. Lidé mi často říkají, že z těchto obrazů cítí klid, ticho a příjemný pocit,“ popisuje umělcův styl kurátorka.
Podle spoluautora výstavy Adama Hnojila Ševčík téměř ze sta procent vždy pracuje se zlatým řezem, jehož principem bylo dosáhnout povznešení a zároveň dosažení formální i významové dokonalosti.
Návštěvníkovu pozornost vedle obrazů upoutá i ukázka Ševčíkovy experimentální tvorby z plexiskla z konce 60. let minulého století, které podle kurátorky daleko předstihla svou dobu.
Transparentní plastiky bublin vzniklé v souvislosti se sympoziem chemičky Artchemo v Pardubicích v roce 1968 nejsou ani tak zajímavé svým tvarem jako spíš světlem. Jak na ně dopadá a jaké samy vyzařují. Pro výstavu na Kampě se podařilo získat tři z přibližně 20 bublin, které autor za svou kariéru vytvořil.
Výstava v areálu Sovových mlýnů je po několika letech rozsáhlejší prezentací Ševčíkova díla v centru Prahy. Zájemci si ji mohou prohlédnout až do 13. září.