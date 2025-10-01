Na Kampě končí výstava Oko i Kupkovy karikatury. Budou k vidění už jen pár dní

Autor:
  15:36
V pražském Museu Kampa končí několik výstav. Expozici s názvem Z očí do očí - OKO v umění 1900-2024, která představuje motiv oka v pojetí Dalího, Warhola, Toyen a dalších, bude možné navštívit už jen do 12. října. Stejně tak výstavu karikatur Františka Kupky nebo současné evropské malby s názvem Echoes of the Unseen.
Dívka s patentkou od Františka Kupky v Museu Kampa, které představilo výstavu Z...

Dívka s patentkou od Františka Kupky v Museu Kampa, které představilo výstavu Z očí do očí - OKO v umění. (27. června 2025) | foto: Martin Šimral

Zkoumavý pohled Franze Kafky, který zpracoval i Andy Warhol, vystavuje Museum...
Kurátorka Martina Vítková před dílem Květinové oči Salvadora Dalího, které bylo...
Museum Kampa představilo novou výstavu Z očí do očí - OKO v umění. (27. června...
Museum Kampa představilo výstavu Z očí do očí - OKO v umění. (27. června 2025)
46 fotografií

Oko jako okno do duše, nástroj dohledu nebo zrcadlo imaginace. Výstava Z očí do očí sleduje symbol oka v letech 1900 až 2025 – od Kupky, Toyen, Dalího a Warhola až po Bolfa, Kinteru nebo Hoškovou. Demonstruje na dílech více než 60 autorů, jak se symbol oka proměňoval ve vizi surrealistů, existencionalistů i výtvarníků tvořících v současnosti.

„Od začátku bylo jasné, že tady musí být Patentka od Františka Kupky, Květinové oči od Salvadora Dalího nebo oči Nočních chodců Františka Hudečka,“ vysvětlila kurátorka výstavy. K rezervoáru muzea se nabalila díla ze soukromých sbírek milovníků umění, institucí i autorů samotných. Výstava tak sestává celkem ze 139 děl od 67 umělců.

Výstava, která doslova uhrane. Kampa láká na Oko v podání Dalího, Kupky či Toyen

Již zmiňovaný František Kupka má v Museu Kampa i vlastní výstavu karikatur s názvem Zrcadla pravdy. Návštěvníci mají poslední možnost prohlédnout si jeho kresby z doby „zlatého věku“ satirických časopisů, která nabízí unikátní náhled do společenských poměrů na přelomu 19. a 20. století.

Karikatury vznikly v Paříži, kde Kupka žil a pracoval pro tamní satirické magazíny. „Kupkova činnost karikaturisty vrcholí na počátku 20. století jeho účastí v L’Assiette au beurre a Le Canard sauvage, dvou předních časopisech, do kterých přispívali i někteří z nejnadanějších umělců té doby. Jejich obzvláště kousavé kresby k nám promlouvají dodnes,“ říká jeden z kurátorů výstavy, Pierre Brullé.

A nahá žena nastavila zrcadlo všem okolo. Kupkovy karikatury jsou platné dodnes

Výstava návštěvníky zaujme ostrou ironií a groteskním zobrazením motivů kapitalismu, militarismu, církve, sexuality i postavením žen v tehdejší společnosti. Malíř se nevyhnul ani dodnes kontroverznímu tématu potratů.

Výstava karikatur Františka Kupky Zrcadla pravdy v Muzeum Kampa.

V neděli 12. října skončí v Museu Kampa i společná výstava dvou současných evropských umělců – Tila Baumgärtela, žijícího v Lipsku, a Mihaela Milunoviće, který se pohybuje na trase Paříž-Bělehrad. Oba umělci pracují s nelineárními dějovými linkami a zachycují prchavé, zároveň statické i dynamické momenty naplněné absurdními a surrealistickými obrazy, snovými vizemi nebo fragmenty vzpomínek – případně tím, co by se tak mohlo jevit. Navozují pocit skličující reality, která se řídí vlastními pravidly a logikou.

Výstava Echoes of the Unseen Tila Baumgärtela a Mihaela Milunoviće

Výstava Echoes of the Unseen nabízí pohled na současný stav evropské figurativní malby a zároveň otevírá prostor pro aktivní reflexi, intuitivní interpretaci a hodnocení toho, co je znázorněno.

Vedle končících výstav Museum Kampa nabízí taky jednu zbrusu novou s velkoformátovými fotografiemi měst celého světa. cityLOVE je název dlouhodobého projektu českých fotografů Jany Jabůrkové a Jiřího Turka.

Jana Jabůrková, Jiří Turek, autoři projektu cityLOVE

První fotografie kolekce jsou více než dvacet let staré. Na výstavě uvidíte jen malý zlomek ze série, která aktuálně čítá přes 600 snímků z celého světa. Základem všech fotografií je atmosféra, přičemž není důležité, aby byly ostré a popisné. Jejich cílem je zachytit mizející genius loci měst tak, aby divák cítil náladu daného místa, aby měl jedinečný pocit, který zažili fotografové.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Tohle budou asi moje poslední volby. Svěrák emotivně apeluje na mladé voliče

Dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák v předvolebním videu apeluje na mladé voliče a vyzývá je, aby šli volit. „Volte koho chcete, ale položte si při tom pár zásadních otázek,“ zdůrazňuje...

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

Jarda má narozeniny, my máme přání jediný. Uhlíř slavil osmdesátku koncertem

V sobotu se v pražském sále Lucerna rozezněly hity známého skladatele Jaroslava Uhlíře, který koncertem oslavil své již osmdesáté narozeniny. Do Lucerny zamířilo i několik předních českých zpěváků,...

RECENZE: Byly Sudety ztracený ráj? Rudiš či Tučková vyprávějí o bolavém pohraničí

Premium

V brněnském Hostu vydali povídkovou antologii Sudety. S podtitulem „Ztracený ráj“. Je jasné, kam míří název – ale ten podtitul? Opravdu byly příhraniční Sudety, které se do dějin Československa...

1. října 2025

Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...

1. října 2025  12:59

Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským paláce

Klasické skladby v nových aranžích v programu Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským palácem. Mozart, Dvořák, Ravel i Vivaldi zazní v podání špičkového souboru Parnas Ensemble a...

1. října 2025  12:52

Bujará a oranžová. Očekávanou desku Taylor Swift předchází nebývalý rozruch

Zpěvačka Taylor Swift vydá v pátek 3. října nové album The Life Of A Showgirl a nebyla by to ona, kdyby kolem jeho oznámení neudělala náležitý mediální rozruch a nepokořila několik rekordů včetně...

1. října 2025  11:10

Nekonečná místnost i ujíždějící podlaha. Signal Space v Praze zve na digitální umění

Nově otevřená galerie digitálního umění Signal Space nabízí od středy možnost projít vesmírnou bránou do jiných světů ve Staroměstské tržnici. O její vznik se zasloužili organizátoři Signal Festivalu...

1. října 2025  9:55

On by je nepůjčil. Výstava Smetanova díla nabídne kromě Rákosníčka i osobní malby

Výstava Zdeněk Smetana a jeho světy o tvůrci nezapomenutelných postaviček jako skřítci Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček nebo psík Špagetka představí kromě tvorby pro děti poprvé uceleně také jeho...

1. října 2025  8:30

Šifra mistra Leonarda, nebo Da Vinciho kód? Boj o název kdysi rozdělil fanoušky Dana Browna

Šifra mistra Leonarda téměř okamžitě katapultovala Dana Browna mezi nejprodávanější světové autory. Proč nakladatelství zvolilo jiný název českého překladu jeho nejslavnější knihy a kolik výtisků se...

1. října 2025

Poslední rozloučení s Claudií Cardinalovou. Na pohřeb v Paříži dorazily stovky lidí

Stovky lidí se v Paříži naposledy rozloučily s francouzsko-italskou herečkou Claudií Cardinalovou. Obřad v kostele svatého Rocha se konal bez květin a proslovů, jak si přála rodina zesnulé....

30. září 2025  18:24

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...

30. září 2025  15:39

RECENZE: Konec iluzí. Nahoře je nebe, v dolině já a máma bůhvíkde

65 % Premium

Celovečerní debut Kataríny Gramatové Nahoře nebe, v dolině já měl světovou soutěžní premiéru v Tokiu a evropskou při zvláštním uvedení v Karlových Varech. Rozhodně však nejde o film určený výhradně...

30. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Maggie měla před dvaceti lety pravdu. Simpsonovi se dočkají druhého filmu

Filmové pokračování oblíbeného animovaného seriálu o žluté rodince přijde do kin po dvou dekádách od uvedení prvního dílu. Produkce oznámila novinku na oficiální instagramovém účtu. Premiéru plánuje...

30. září 2025  12:20

Z milionů miliardy. AI odhalila, že obraz považovaný za kopii Caravaggia je originál

Obraz Loutnista od italského barokního malíře Caravaggia existuje ve třech verzích. Dosud se za originál považovaly verze vystavené v petrohradské Ermitáži a newyorském Metropolitním muzeu. Studie...

30. září 2025  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.