Oko jako okno do duše, nástroj dohledu nebo zrcadlo imaginace. Výstava Z očí do očí sleduje symbol oka v letech 1900 až 2025 – od Kupky, Toyen, Dalího a Warhola až po Bolfa, Kinteru nebo Hoškovou. Demonstruje na dílech více než 60 autorů, jak se symbol oka proměňoval ve vizi surrealistů, existencionalistů i výtvarníků tvořících v současnosti.
„Od začátku bylo jasné, že tady musí být Patentka od Františka Kupky, Květinové oči od Salvadora Dalího nebo oči Nočních chodců Františka Hudečka,“ vysvětlila kurátorka výstavy. K rezervoáru muzea se nabalila díla ze soukromých sbírek milovníků umění, institucí i autorů samotných. Výstava tak sestává celkem ze 139 děl od 67 umělců.
Výstava, která doslova uhrane. Kampa láká na Oko v podání Dalího, Kupky či Toyen
Již zmiňovaný František Kupka má v Museu Kampa i vlastní výstavu karikatur s názvem Zrcadla pravdy. Návštěvníci mají poslední možnost prohlédnout si jeho kresby z doby „zlatého věku“ satirických časopisů, která nabízí unikátní náhled do společenských poměrů na přelomu 19. a 20. století.
Karikatury vznikly v Paříži, kde Kupka žil a pracoval pro tamní satirické magazíny. „Kupkova činnost karikaturisty vrcholí na počátku 20. století jeho účastí v L’Assiette au beurre a Le Canard sauvage, dvou předních časopisech, do kterých přispívali i někteří z nejnadanějších umělců té doby. Jejich obzvláště kousavé kresby k nám promlouvají dodnes,“ říká jeden z kurátorů výstavy, Pierre Brullé.
A nahá žena nastavila zrcadlo všem okolo. Kupkovy karikatury jsou platné dodnes
Výstava návštěvníky zaujme ostrou ironií a groteskním zobrazením motivů kapitalismu, militarismu, církve, sexuality i postavením žen v tehdejší společnosti. Malíř se nevyhnul ani dodnes kontroverznímu tématu potratů.
V neděli 12. října skončí v Museu Kampa i společná výstava dvou současných evropských umělců – Tila Baumgärtela, žijícího v Lipsku, a Mihaela Milunoviće, který se pohybuje na trase Paříž-Bělehrad. Oba umělci pracují s nelineárními dějovými linkami a zachycují prchavé, zároveň statické i dynamické momenty naplněné absurdními a surrealistickými obrazy, snovými vizemi nebo fragmenty vzpomínek – případně tím, co by se tak mohlo jevit. Navozují pocit skličující reality, která se řídí vlastními pravidly a logikou.
Výstava Echoes of the Unseen nabízí pohled na současný stav evropské figurativní malby a zároveň otevírá prostor pro aktivní reflexi, intuitivní interpretaci a hodnocení toho, co je znázorněno.
Vedle končících výstav Museum Kampa nabízí taky jednu zbrusu novou s velkoformátovými fotografiemi měst celého světa. cityLOVE je název dlouhodobého projektu českých fotografů Jany Jabůrkové a Jiřího Turka.
První fotografie kolekce jsou více než dvacet let staré. Na výstavě uvidíte jen malý zlomek ze série, která aktuálně čítá přes 600 snímků z celého světa. Základem všech fotografií je atmosféra, přičemž není důležité, aby byly ostré a popisné. Jejich cílem je zachytit mizející genius loci měst tak, aby divák cítil náladu daného místa, aby měl jedinečný pocit, který zažili fotografové.