Temní mistři i vrchol českého kubismu. Museum Kampa láká na Váchala i Zrzavého

Autor:
  15:36
Muzeum Kampa zahájí ve své hlavní budově poslední dvě výstavy tohoto roku. Pro návštěvníky si připravila jedinečnou sbírku významných českých kubistů, zároveň přinese unikátním spojením představitelů znepokojivých motivů a temných vizí Josefa Váchala a Josefa Bolfa. Expozice Kubismus a Budoucí minulost mohou návštěvníci zhlédnout od začátku listopadu.
Josef Váchal: Z rituálů toledských haeretiků (z publikace Magie hledání)

Josef Váchal: Z rituálů toledských haeretiků (z publikace Magie hledání) | foto: Paseka

Výstava o českém kubismu v Muzeu Kampa.
Výstava Josefa Bolfa a Josefa Váchala v Muzeu Kampa.
Josef Váchal (na snímku vlevo, s přítelem Josefem Portmanem na zámku v...
Josef Váchal, Vigilie o hodině hrůzy
14 fotografií

Jednu z nejvýznamnějších sbírek českých kubistů zapůjčila muzeu po dobu tří měsíců Západočeská galerie v Plzni (ZČG). Výstava nabídne ucelený soubor mistrovských prací Emila Filly, Václava Špály, Josefa Čapka, Jana Zrzavého a mnoha dalších.

Systematické budování takto významné sbírky zahájil na začátku šedesátých let minulého století první ředitel ZČG Oldřich Kuba, jehož sběratelská vize a cílevědomost zásadně formovaly charakter celé instituce.

Kurátorem výstavy je současný ředitel Západočeské galerie a odborník na malířství především přelomu 19. a 20. století Roman Musil.

A nahá žena nastavila zrcadlo všem okolo. Kupkovy karikatury jsou platné dodnes

Mistři temných motivů

Výstava Budoucí minulost propojuje současného mistra melancholie, traumat a ponurých figur Josefa Bolfa s představitelem symbolismu, expresionismu a mystiky Josefem Váchalem – grafikem, malířem, ale i spisovatelem, jehož genialitu veřejnost docenila až dlouho po jeho smrti.

Přestože jejich tvorbu od sebe dělí téměř celé století, oba sdílejí fascinaci posmrtným životem, duší člověka a touhou po poznání skrytých sil, jenž shodně interpretují do svých děl.

Jejich inklinaci k temným vizím propojila kurátorka výstavy Sandra Baborovská do cesty od introspektivních Bolfových krajin až k mystickým Váchalovým imaginacím.

Milování v lese. Výstava dává nahlédnout do intimního života divočiny

Obě výstavy si mohou návštěvníci Musea Kampa prohlédnout od 1. listopadu do 1. února 2026, denně od 10 do 18 hodin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

RECENZE: Když se vylepím vedle Fialy a Pekarové. Jak Vládce Grolich dělal kampaň

50 % Premium

Novinový titulek dal název dokumentu Vládce Grolich, který měl včera premiéru na mezinárodním festivalu Ji.hlava. Portrét jihomoravského lidoveckého hejtmana vznikal před loňskými krajskými volbami a...

30. října 2025

V Gíze otevírají největší muzeum světa, s 50 tisíci exponátů předčí i pařížský Louvre

Po více než dvaceti letech se v sobotu otevře monumentální Muzeum starověkého Egypta v Gíze nedaleko pyramid. Stavba za miliardu dolarů má být největším muzeem světa a vystaví přes 50 tisíc exponátů,...

30. října 2025  13:41

Špatná rumba Učitele tance, sníh v Utahu. Dejdar vzpomíná na život i otce námořníka

Kulturní kvas přelomu 80. a 90. let autenticky vystihuje nová životopisná kniha Martina Dejdara, která vznikala formou rozhovoru. Herec v ní popisuje svou cestu od studenta herectví přes sklepáckou...

30. října 2025  10:54

Picassův obraz zobrazující hořký konec velké lásky se prodal za neuvěřitelnou sumu

Malíř Pablo Picasso namaloval jeden z portrétů Dory Maarové v roce 1943, ten pak zůstal skryt před veřejností více než 80 let, než byl letos v říjnu vydražen za 32 milionů eur. Je plný barev, ale i...

30. října 2025  9:07

Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří

Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského startuje na Netflixu ve čtvrtek 30. října. Titulní hrdina Geralt z Rivie v ní dostane novou tvář -...

30. října 2025  8:23

Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk

Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na příštím ročníku festivalu Beats for Love v Ostravě. Oceňovaný umělec a průkopník trance hudby se v...

29. října 2025  16:14

RECENZE: Co bude s autistickým Péťou, ptá se působivý dokument o tátovi hrdinovi

75 % Premium

Jedna z nejmrazivějších scén: když řídí, má v rukávu vycpávku, protože těžko zvladatelný syn jej během jízdy kouše do ruky nebo mu trhá vlasy. Ovdovělý otec tří dětí včetně Petra, který trpí vážnou...

29. října 2025

Kytarové snění. Sestavu Metronomu doplní britští Manic Street Preachers a Slowdive

Festival Metronome Prague 2026 oznamuje další zvučná jména. V sobotu 20. červa vystoupí velští rockeři Manic Street Preachers, psychedeličtí vizionáři The Flaming Lips a kapela Slowdive, která patří...

29. října 2025  11:08

Kdo byl Jan Tleskač? Vydáme neznámé Foglarovy náměty, slibuje Skautská nadace

Rozstřel

Hostem Rozstřelu byl Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ta se pustila do mimořádného projektu: u příležitosti blížícího se 120. výročí narození legendárního spisovatele kompletně...

29. října 2025

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

vydáno 29. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Rozstřel

Ačkoliv se před sedmi lety po finále StarDance obávali, že už se z tanečního parketu nezvednou, letos se na něj vrátili s láskou. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví vítězové deváté řady Jiří...

29. října 2025

Z pracáku do hitparád. Britská legenda UB40 přijede koncertovat do Fora Karlín

Britská reggae popová kapela UB40, v jejímž repertoáru najdeme hity jako Red Red Wine nebo (I Can’t Help) Falling in Love With You, vystoupí 13. března 2026 ve Foru Karlín.

28. října 2025  16:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.