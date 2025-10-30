Jednu z nejvýznamnějších sbírek českých kubistů zapůjčila muzeu po dobu tří měsíců Západočeská galerie v Plzni (ZČG). Výstava nabídne ucelený soubor mistrovských prací Emila Filly, Václava Špály, Josefa Čapka, Jana Zrzavého a mnoha dalších.
Systematické budování takto významné sbírky zahájil na začátku šedesátých let minulého století první ředitel ZČG Oldřich Kuba, jehož sběratelská vize a cílevědomost zásadně formovaly charakter celé instituce.
Kurátorem výstavy je současný ředitel Západočeské galerie a odborník na malířství především přelomu 19. a 20. století Roman Musil.
Mistři temných motivů
Výstava Budoucí minulost propojuje současného mistra melancholie, traumat a ponurých figur Josefa Bolfa s představitelem symbolismu, expresionismu a mystiky Josefem Váchalem – grafikem, malířem, ale i spisovatelem, jehož genialitu veřejnost docenila až dlouho po jeho smrti.
Přestože jejich tvorbu od sebe dělí téměř celé století, oba sdílejí fascinaci posmrtným životem, duší člověka a touhou po poznání skrytých sil, jenž shodně interpretují do svých děl.
Jejich inklinaci k temným vizím propojila kurátorka výstavy Sandra Baborovská do cesty od introspektivních Bolfových krajin až k mystickým Váchalovým imaginacím.
Obě výstavy si mohou návštěvníci Musea Kampa prohlédnout od 1. listopadu do 1. února 2026, denně od 10 do 18 hodin.