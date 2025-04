Sbírka herců Munzara a Hlaváčové jde do aukce. K mání jsou díla Zrzavého i Zoubka

Sbírkových předmětů z rodiny slavných herců je v aukci okolo čtyřiceti. Vyvolávací cena předmětů se pohybuje od pár stovek až do několika tisíců korun.

Od Jana Zrzavého měl herecký pár ve své sbírce například litografii Náměstí svatého Marka v Benátkách, zajímavé je i dílo Paganini od malíře Jana Baucha. Malíř a grafik Ota Janeček pak pro rodinu zhotovil hned několik portrétu Jany Hlaváčové, i ty jsou v aukci dostupné pro nejúspěšnějšího dražitele.

Aukce je doplněna o dalších 250 předmětů. Ke koupi se nabízí několik děl Olbrama Zoubka nebo vzácný stříbrný pohár ze sladovny v Rajhradu.

Oblíbení herci Luděk Munzar a Jana Hlaváčová spolu byli čtyřiapadesát let. Charismatický herec svou životní partnerku poznal v Národním divadle, kde oba hráli. Po rozvodu se svou první ženou si Munzar Hlaváčovou vzal a žil s ní až do své smrti v roce 2019. Jeho žena ho přežila o pět let.