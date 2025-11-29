Muchův autorský rekord. Busta Příroda se vydražila za více než 18 milionů

Muchova plastika je vytvořena z patinovaného bronzu a malachitu a měří 70 centimetrů. Mucha vytvořil bustu původně pro slavného pařížského zlatníka Georgese Fouqueta.
„Záhadný ženský profil se zavřenýma očima zosobňuje pohanskou bohyni, esoterické tajemství i symbol spirálovitého vývoje lidstva,“ uvedla aukční síň. Podle ní představuje syntézu všech hlavních výtvarných i duchovních proudů, které Mucha ztělesnil na přelomu 19. a 20. století.
|
Český aukční rekord. Kupkovo Divertimento II se prodalo za 90 milionů
Druhou nejvyšší částku zaplatil účastník aukce za obraz Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera, a to 16,6 milionu včetně aukční přirážky.
V aukci bylo celkem 168 děl českého i evropského výtvarného umění. Sběratelé utratili více než 107 milionů korun. Vydražilo se 88 procent nabízených položek.
Součástí aukce byla také dražba osmi děl streetartových umělců, jejíž výtěžek je určen na podporu lidí s mentálním znevýhodněním. Podařilo se vydražit šest děl za 226.000 korun. U této charitativní části dražby organizátoři neúčtují žádné přirážky. Peníze obdrží nezisková organizace Portus Praha, která každoročně pořádá Akci cihla. V ní prodává symbolické cihly a vybírá peníze na pomoc handicapovaným. Dvě neprodaná díla dá aukční síň do prodeje příští týden.
Letošním nejdráže prodaným dílem na tuzemských sálových aukcích je zatím olejomalba Zátiší od Bohumila Kubišty, která se prodala začátkem listopadu v Praze za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky.
Dosud nejdráže v Česku prodaným obrazem je Conception/Danae (Početí) Františka Kupky s dosaženou cenou 126,5 milionu korun v aukční síni Adolf Loos Apartment & Gallery. Dražba se uskutečnila v dubnu 2024.