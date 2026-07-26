Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Knížák byl výraznou osobností, budil obdiv i rozpory, shoduje se kulturní scéna

Autor: ,
  13:56
Milana Knížák

Milana Knížák | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Milan Knížák (28. října 2020)
Milan Knížák (28. října 2020)
Milan Knížák (2020)
Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...
27 fotografií
Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů. Zároveň však budil kontroverze. „Některé jeho názory jsem uznával, ale některé zase příliš ne,“ řekl sochař a malíř František Skála.

Někdejší ředitel pražské Národní galerie a bývalý rektor Akademie výtvarných umění (AVU) zemřel ve věku 86 let.

„Milan Knížák byl a zůstává mimořádnou postavou české kultury. Vedle svých českých současníků byl ve své umělecké tvorbě buď napřed, nebo přesněji úplně jinde. Byl vždy sám svou vlastní kategorií,“ popsal tvorbu Knížáka rektor pražské Akademie výtvarných umění (AVU) Tomáš Pospiszyl.

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Jeho život a dílo byly podle Pospiszyla propojeny v jeden celek. „Tam bych hledal jeho cestu k polistopadové politice. Nebál se kontroverzí, přesněji je sám s oblibou vyhledával. Stále mu něco vadilo,“ uvedl.

Knížák se podle Pospiszyla výrazně zasloužil o AVU, v jejímž čele stál v letech 1990 až 1997. Studující podle současného rektora ovlivnil pozitivně i negativně. „Jeho dílo čeká na své zhodnocení a jeho z principu rozporuplný odkaz bude dál polarizovat kulturní obec,“ dodal Pospiszyl.

„Vyvolával obdiv i rozpory“

„Milan Knížák byl již od šedesátých let bezpochyby jednou z nejvýraznějších, ale zároveň i nejkontroverznějších postav výtvarného umění u nás. Byl osobností, která kolem sebe dlouhá léta vyvolávala nejen obdiv, ale později mnohdy i hluboké rozpory u lidí, kteří se s ním profesně či lidsky setkali. Jeho odchod uzavírá jednu výraznou kapitolu české kulturní scény,“ sdělil malíř Jiří David.

Sochař a malíř František Skála Knížáka vnímá jako velice výraznou osobnost, která byla zároveň kontroverzní. „Některé jeho názory jsem uznával, ale některé zase příliš ne,“ řekl Skála.

„Měl velký talent pro rozpoznání kvality, speciálně v obrazech,“ řekl galerista a majitel Galerie Kodl Martin Kodl s tím, že spolu diskutovali o obrazech. Knížák měl podle něj cíl vrátit českému umění prestiž, kterou mělo za první republiky. Přes jeho prudkou a nekompromisní povahu udělal velký kus práce pro Národní galerii, uvedl Kodl. Knížáka a Jiřího Fajta, který stál v čele galerie v letech 2013 až 2019, vnímá Kodl jako poslední velké ředitele Národní galerie.

Odchod Knížáka podle galeristky a spoluzakladatelky DSC Gallery Olgy Foglar znamená odchod jedné z nejvýraznějších osobností českého umění, který ovlivnil i ji osobně. Připomněla, že s Knížákem spolupracovala před více než 20 lety na festivalu Sculpture Grande na Václavském náměstí, na které se podíleli i jeho studenti. „Dodnes si pamatuji především to, jak stál za svými studenty a s jakým zaujetím formoval novou generaci umělců,“ popsala.

Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka na Knížáka. Uměl i provokovat, řekl Baxa

Před třemi lety uspořádala jeho samostatnou výstavu věnovanou figurativní tvorbě a ještě před několika týdny se s ním setkala. „Nejvíce jsem na profesoru Knížákovi obdivovala jeho mezinárodní přesah, osobní statečnost v době minulého režimu, nadhled, neuvěřitelnou imaginaci a jedinečný smysl pro humor,“ uvedla Foglar.

Knížák výrazně ovlivnil československou i českou výtvarnou scénu, jeho aktivity zahrnovaly také hudbu, architekturu, design, módu, poezii či fotografii. Stál u zrodu českého undergroundu. Často se vyjadřoval k politice a společenskému dění v zemi, byl přítelem a podporovatelem bývalého prezidenta Václava Klause, který mu v roce 2010 udělil medaili Za zásluhy. Sám v roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu za ODS.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejdražší obraz světa není pravý, tvrdí padělatel. Sám obelstil nejslavnější znalce

Premium
Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život...

Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život zesměšnil, německého malíře Wolfganga Beltracchiho nenávidí. Asi nejznámější padělatel moderní historie, jenž si už v minulosti...

Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?

Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...

Helloween stopli prodej lístků na Masters, festival zpestřili The Rasmus

Helloween na Masters of Rock (červenec 2026)

Vystoupení hvězdných Helloween bylo největším tahákem čtyřdenního festivalu Masters of Rock, který v neděli vrcholí ve Vizovicích. Do areálu tamější likérky přijelo dvacet tisíc lidí a drtivá většina...

Nová generace vinařských Bobulí. Hádek a Langmajer se vrátí na Pálavu v rolích otců

Magdaléna Kubatková, Tomas Sean Pšenička a Prokop Zach ve filmu Bobule a bobulky

Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem Bobule a bobulky, ve kterém se Kryštof Hádek s Lukášem Langmajerem vracejí na Pálavu. Přijíždějí jako otcové dospívajících synů, kteří po nich zřejmě...

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...

26. července 2026  11:13,  aktualizováno  13:38

Uprchlice z Československa a holka od vedle. Snímek o sportovní rivalitě boduje

Chris Evertová (vpravo) pózuje s pohárem pro vítězku Roland Garros 1986, ve...

Streamovací platforma Netflix má za sebou první měsíc od uvedení dokumentu Chris a Martina: Poslední set. Dokumentu o výrazné rivalitě ve sportovním odvětví, které navždy změnilo dějiny sportu....

26. července 2026  10:39

V první třídě neuměl anglicky, na střední ho nechtěli. Proč Pitbull založil vlastní školy?

Koncert rappera Pitbulla v Londýně

Jako dítě kubánských emigrantů šel v Miami do školy, aniž by uměl anglicky. Když opouštěl střední školu, její ředitel mu doslova řekl, aby hlavně vypadnul. A v 16 letech ho matka vyhodila z domu....

26. července 2026  6:30

Dojemný moment, líčil Malátný na Benátské po koncertě se synem zesnulého bubeníka

Michal Malátný ze skupiny Chinaski (24. července 2026)

Lídr skupiny Chinaski Michal Malátný zavzpomínal v rámci Benátské s Impulsem na zakládajícího člena Pavla Grohmana, který tragicky zahynul při dopravní nehodě. „Na koncertě s námi bubnoval jeho syn,...

25. července 2026  18:17

„Miluju, jak Koller píše.“ Světový producent Lyon přiletěl na Benátskou vrtulníkem

Premium
David Koller a Steve Lyon (vlevo) přiletěli na Benátskou vrtulníkem. (24....

Spolupracoval s kapelami Depeche Mode nebo The Cure, nyní připravuje novou desku s Davidem Kollerem. A právě díky němu zažil britský producent Steve Lyon jeden z historicky nejefektnějších příchodů,...

25. července 2026  17:14

Umělecká hravost. Na Pop Messe vystoupí Einstürzende Neubauten či Richard Müller

Skupina Einstürzende Neubauten, Blixa Bargeld druhý zprava

Ve dnech 6. až 8. srpna se v areálu brněnského velodromu uskuteční sedmý ročník festivalu Pop Messe. Mezi hlavní hvězdy letošního programu patří Oklou, Einstürzende Neubauten, Richard Müller nebo...

25. července 2026

Velký třesk je zpět. Jak se (ne)povedly spin-offy a pokračování slavných seriálů

Premium
Snímek ze seriálu Stuart Fails To Save The Universe (Jak Stuart nezachránil...

Ve čtvrtek 23. července měl na platformě HBO Max premiéru první díl seriálu Jak Stuart nezachránil vesmír. Seriál sleduje dobrodružství majitele obchodu s komiksy Stuarta Blooma, jeho přítelkyně...

25. července 2026

Festival Beats for Love byl znovu rekordní. Poprvé přinese i zimní verzi

Organizátoři vítají návštěvníky na hlavní stagy Beats for Love. (1. července...

Industriální areál v Dolních Vítkovicích již po dvanácté rozezněl oblíbený festival elektronické taneční hudby Beats for Love. I přes typicky propršený úvodní den se pořadatelé snažili poskytnout...

25. července 2026  12:20

TELEVIZIONÁŘ: Když se Hlavy státu musí z Běloruska prostřílet do Itálie

Idris Elba a John Cena ve filmu Hlavy státu

Nechutné tahanice kolem české delegace na nedávném summitu NATO zcela vyblednou před zážitky, které si na takové schůzce musely přetrpět postavy akční komedie Hlavy státu, jejíž tuzemskou televizní...

25. července 2026  10:32

Máme vojenské tempo, říká Timko z No Name. Benátská s Impulsem pokračuje

Frontman skupiny No Name Igor Timko ve festivalovém studiu Rádia Impuls. (24....

Vrcholem prvního dne festivalu Benátská s Impulsem byl koncert slovenské kapely No Name. Její frontman Igor Timko v rozhovoru pro Impuls říká, že klíčem k úspěchu je vytrvat. „Když přemýšlíte doma,...

24. července 2026  17:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Amerika Roxette nechtěla. Pak jeden student donesl jejich CD do rádia

Roxette, 1991 a 2012

Legendární Roxette letos vystoupí na festivalu Benátská! s Impulsem, kde zazní i jejich největší hity v čele s písní The Look. Právě ta přitom před více než 35 lety odstartovala jejich světovou...

24. července 2026  17:31

RECENZE: Nic nás nezachrání. Charli xcx se na novém albu skrývá i obnažuje

Premium
Zpěvačka Charli xcx

Rok 2024 byl díky Charli xcx ve znamení Brat Summer. Letos v únoru jitřila emoce a sypala střepy do uší bolestně krásným soundtrackem k filmu Wuthering Heights a na aktuální novince Music, Fashion,...

24. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.