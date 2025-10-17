Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

O Dobešově úmrtí informovalo na síti X Muzeum umění Olomouc, které letos od března do září uspořádalo retrospektivní výstavu zaměřenou na průřez jeho tvorbou. Jeho tvorba formovala českou i slovenskou výtvarnou scénu druhé poloviny 20. století.
Rodák z Přerova většinu svého života prožil na Slovensku. Zásadním zlomem v jeho kariéře byl tříměsíční pobyt ve Francii, kam mohl odjet díky fingované žádosti o sňatek. Dostal se do kontaktu s moderním uměním, přičemž se živil malováním pouličních scén.
Dveře na mezinárodní scénu mu otevřela výstava světelných a kinetických objektů v Domě československo-sovětského přátelství v Praze v roce 1966, která upoutala pozornost světově významných teoretiků. Jeho díla poté putovala na prestižní světové výstavy.
Jedním z vrcholů Dobešovy kariéry byla v roce 1971 spolupráce s American Wind Symphony Orchestra v USA, kde se podílel na tvorbě monumentálního světelně-kinetického objektu, který byl synchronizován s hudbou významných skladatelů.
Jeho postavení mezi klíčovými představiteli světového konstruktivismu potvrdila v roce 2013 účast na prestižní výstavě Dynamo - Století světla a pohybu v umění 1913 - 2013 v Grand Palais v Paříži, která rekapitulovala století kinetického umění. Z bývalého Československa byli na výstavu vybráni pouze František Kupka a Milan Dobeš.
