Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

  19:51
Ve věku 96 let zemřel v pátek průkopník světového kinetického a konstruktivistického umění Milan Dobeš, který vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho. Svou tvorbou překročil hranice tehdejšího socialistického Československa, stal se respektovanou osobností světové avantgardy.
Milan Dobeš oslavil devadesátku na své nové výstavě v muzeu v Dolních...

Milan Dobeš oslavil devadesátku na své nové výstavě v muzeu v Dolních Vítkovicích. Expozice plná Dobešových děl je k vidění do 1. září. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Milan Dobeš Museum v Dolních Vítkovicích
Milan Dobeš: Terč, 1960
O Dobešově úmrtí informovalo na síti X Muzeum umění Olomouc, které letos od března do září uspořádalo retrospektivní výstavu zaměřenou na průřez jeho tvorbou. Jeho tvorba formovala českou i slovenskou výtvarnou scénu druhé poloviny 20. století.

Rodák z Přerova většinu svého života prožil na Slovensku. Zásadním zlomem v jeho kariéře byl tříměsíční pobyt ve Francii, kam mohl odjet díky fingované žádosti o sňatek. Dostal se do kontaktu s moderním uměním, přičemž se živil malováním pouličních scén.

Všechny plány a nápady nestihnu ani do sta let, říká osmdesátník Dobeš

Dveře na mezinárodní scénu mu otevřela výstava světelných a kinetických objektů v Domě československo-sovětského přátelství v Praze v roce 1966, která upoutala pozornost světově významných teoretiků. Jeho díla poté putovala na prestižní světové výstavy.

Jedním z vrcholů Dobešovy kariéry byla v roce 1971 spolupráce s American Wind Symphony Orchestra v USA, kde se podílel na tvorbě monumentálního světelně-kinetického objektu, který byl synchronizován s hudbou významných skladatelů.

Gočárova galerie promítne Warholův americký sen

Jeho postavení mezi klíčovými představiteli světového konstruktivismu potvrdila v roce 2013 účast na prestižní výstavě Dynamo - Století světla a pohybu v umění 1913 - 2013 v Grand Palais v Paříži, která rekapitulovala století kinetického umění. Z bývalého Československa byli na výstavu vybráni pouze František Kupka a Milan Dobeš.

Ve věku 96 let zemřel Milan Dobeš, světově respektovaná osobnost výtvarného umění

