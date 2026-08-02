Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Bylo zvláštní být v Anglii úspěšnou a v Česku neexistovat, vzpomíná Míla Fürstová

Veronika Pitthardová
  9:00

Fotogalerie16 Premium

Česká malířka a grafička Míla Fürstová (4. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na tuzemské scéně se proslavila až spoluprací s kapelou Coldplay. V Británii byla přitom Míla Fürstová úspěšná téměř okamžitě. Hořkost ale necítí, naopak. „K Česku jsem si znovu našla cestu. Je to takový návrat ztracené dcery,“ říká Fürstová v rozhovoru pro iDNES.cz, který vznikl na letošním karlovarském festivalu.

Odpusťte na začátek otázku trochu mimo váš obor, ale v minulosti jste často zdůrazňovala, že nevlastníte chytrý telefon. Platí to stále?
Platí. Tedy… mám doma asi čtyři, protože mi pravidelně padají do moře v Anglii. (smích) Takže si je vždycky koupím do zásoby. Katka Žbirková, se kterou teď připravujeme velkou výstavu, ze mě kvůli tomu úplně šílí.

Takže jestli vás někdo nakonec k chytrému telefonu donutí, bude to ona?
Ano. Kvůli ní bych to snad i udělala, ale vím, že ona je člověk, který rozumí a respektuje individualitu druhých a nebude to po mně chtít. Obecně mi připadá, že nás společnost nutí, abychom se všichni vydali jedním směrem. Nejsem žádný revolucionář, jen chci mít možnost volby. Představte si louku, po které všichni chodí jednou vyšlapanou pěšinou. Ve chvíli, kdy vám někdo začne tvrdit, že existuje jen tahle jediná cesta, je to už jen krok od toho, aby kolem ní vyrostly ploty. Mluvím samozřejmě metaforicky. Já se prostě chci tou loukou brouzdat a jít si, kudy sama chci.

Když našim dětem byl jeden a tři roky, manžel se vydal se neuvěřitelnou cestu – pěšky obešel v úsecích celé pobřeží Británie. Ušel asi jedenáct tisíc kilometrů. Samotná cesta trvala pět let.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Glen Hansard, irský zpěvák spojený s Českem. Havaroval na motorce

Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...

Při dopravní nehodě zemřel podle irských médií zpěvák Glen Hansard (56). Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. S českou zpěvačkou...

Podívejte se, jak Pitbull roztančil Letňany. Fanoušci opět přišli s umělou pleší a vousy

Záběr z koncertu rapera Pitbulla v Letňanech (26. července 2026)

Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo...

Zemřel kontroverzní anatom von Hagens. I on si přál, aby jeho mrtvé tělo vystavili

V Brně je připravená kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds. Od září...

Ve věku 81 let zemřel německý anatom Gunther von Hagens, jenž se stal známým díky konzervaci lidských těl, která následně vystavoval. Vynalezl takzvanou plastinaci, při které se voda a tuk v tkáních...

Na Karlštejn či Hlubokou zdarma? Jedině s rezervací, upozorňují památkáři

Nejstarší část areálu v Bečově nad Teplou, gotický hrad se poprvé otevře...

Ministerstvo kultury otevře letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a...

To nejlepší z obou světů. Jak seriál pro teenagery zahájil jednu velkou kariéru

„Necítím se ani jako heterosexuálka, ani jako lesba. A to proto, že nejsem ani...

Letos uplynulo již 20 let od uvedení první série oblíbeného teenagerovského seriálu Hannah Montana. Příběhu o dívce, jež je ve dne normální školačkou, v noci se však mění v popovou hvězdu. „To...

Bylo zvláštní být v Anglii úspěšnou a v Česku neexistovat, vzpomíná Míla Fürstová

Premium
Česká malířka a grafička Míla Fürstová (4. července 2026)

Na tuzemské scéně se proslavila až spoluprací s kapelou Coldplay. V Británii byla přitom Míla Fürstová úspěšná téměř okamžitě. Hořkost ale necítí, naopak. „K Česku jsem si znovu našla cestu. Je to...

2. srpna 2026

Jak vznikla kráva Jitka? Tvůrci zavzpomínali po 50 letech na natáčení Na samotě u lesa

Premium
Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová na vzpomínkové akci k 50 letům od uvedení...

Letos uplyne už dlouhých 50 let od premiéry legendární komedie režiséra Jiřího Menzela Na samotě u lesa. A to je čas na vzpomínky, nejlépe na vzpomínkovou akci. Vedle ústřední dvojce manželů...

1. srpna 2026

Kina mají po Odyssei další hit. Rekordy boří nový Spider-Man, překonal i Avengers

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Film Spider-Man: Zbrusu nový den je obrovským hitem v amerických kinech. V předpremiérách překonal i snímek Avengers: Endgame a stanovil nový rekord. Film je na cestě za obrovskými tržbami během...

1. srpna 2026  15:38

Singapur zakázal koncerty skupiny Massive Attack kvůli vlajce Palestiny

Massive Attack (Metronome Festival, Praha, 22. června 2018)

Členové skupiny Massive Attack rozvinuli během koncertu v Singapuru vlajku Palestiny. Místní úřady zareagovaly okamžitým zákazem dalších koncertů britské skupiny v zemi. Píší to dnes britská média a...

1. srpna 2026  14:22

Hororem Hostel způsobil na Slovensku skandál. Nyní se Roth vrací se Zmrzlinářem

Premium
Režisér Eli Roth natočil nový horor Zmrzlinář. (14. dubna 2026)

Před dvaceti lety způsobil svým hororem Hostel mezinárodní skandál, když ze Slovenska udělal zaostalou zemi s mučírnou turistů, byť natáčenou v Česku. Nyní se Tarantinův oblíbenec Eli Roth vrací do...

1. srpna 2026

Pepo, já se spletla! Kultovní Vesničko má středisková vznikla díky omylu

Premium
János Bán (vlevo) a Marián Labuda (vpravo) neboli Otík a Pávek ve filmu...

Je to dnes už legendární film plný nezapomenutelných scén a hlášek, na který se přesně před čtyřiceti lety začaly valit do kin miliony diváků. Jaké lapálie a úsměvnosti však provázely zrod komedie...

1. srpna 2026

TELEVIZIONÁŘ: Poslední přeživší potřetí vstupují do neutěšeného Mrtvého města

Ze třetí řady seriálu The Walking Dead: Dead City

Nesourodá dvojice nosící jména Maggie a Negan se vrací do trosek newyorského Manhattanu ve třetí řadě seriálu The Walking Dead: Dead City, jejž uvádí AMC. Fanoušci postapokalyptických příběhů,...

1. srpna 2026  8:51

Klára Issová si prošla Divočinou. „Příručka o přežití nás až mrazivě dohnala,“ popisuje

Premium
Klára Issová se zvířecím hrdinou filmu Divočina na červeném koberci...

Hrdinka filmu Divočina uteče s dcerkami od násilnického muže k otci, kde však místo klidu najde zase hrozbu. Dědeček totiž trojici zapojí do „školy přežití“, neboť v očekávání konce světa buduje z...

31. července 2026

Jsem s vámi celým srdcem. Markéta Irglová se vyjádřila ke smrti Glena Hansarda

Glen Hansard a Markéta Irglová

Upřímnou soustrast vyjádřila rodině zesnulého irského hudebníka Glena Hansarda jeho bývalá partnerka, zpěvačka a skladatelka Markéta Irglová. Společně tvořili skupinu The Swell Season a získali v...

31. července 2026  12:56

Zemřel František Laurin, bývalý šéf Divadla na Vinohradech a otec Sabiny Laurinové

Režisér František Laurin s dcerou Sabinou Laurinovou

V pátek 31. července zemřel ve věku 91 let František Laurin. Režisér, pedagog a divadelní ředitel se již delší dobu léčil v Nemocnici Na Homolce se srdečními potížemi. Zprávu o jeho skonu serveru...

31. července 2026  12:17

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Získala další mozek a čtyři ruce navíc? Ariana Grande vydala album Petal

Ariana Grande na Met Gala v New Yorku (6. května 2024)

Zpěvačka Ariana Grande vydala osmé studiové album s názvem Petal. Charakterizuje ho jako velmi osobní nahrávku, plnou života, jejímž ústředním tématem je přetrhání vazeb s nefunkčními vztahy, tlaky...

31. července 2026  11:19

Troskotám víc, než pluju, zpívá Marek Ztracený v nové skladbě Obuj si mé boty

Koncert Marka Ztraceného v Praze na Výstavišti, 28. června 2025

Týden před koncertem na pražské Letné zveřejnil Marek Ztracený novou písničku Obuj si mé boty. Svěřuje se v ní s tím, že coby jeden z nejpopulárnějších zpěváků dneška nemá tak sladký a bezstarostný...

31. července 2026  9:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×