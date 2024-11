Zpětně mi došlo, co to bylo za drzost, vzpomíná fotograf na úspěch v New Yorku

V roce 1989 vytvořil svou vlastní fotografickou techniku, kterou pojmenoval geláže. Tuto technologii nadále rozvíjí a využívá ji ve svých uměleckých zátiších. Pracuje také s historickými velkoformátovými negativními fotografickými procesy. Spolupracoval s Českou televizí Brno, natočil animovaný gelážový film s názvem Proces.

Vystavoval jste v Itálii, New Worku ale i v Kuala Lumpur nebo Eindhovenu. Vaše dílo přitom v Česku ve velkém povědomí není. Čím to?

Já si to vysvětluji čistě pragmaticky. Když jsem začal dělat svoje věci, v devadesátých letech, bylo přesně období, kdy se otevřely hranice a začali k nám přicházet sběratelé a kurátoři ze světa, aby objevovali pro ně dosud neznámou výtvarnou scénu za železnou oponou. A měl jsem to štěstí, že jsem tehdy spolupracoval s panem doktorem Vladimírem Birgusem z FAMU, který mě představil zajímavým a důležitým lidem.

Jakým?

Byli to zejména pan Robert Koch. Už jako mladý, začínající autor jsem měl autorskou výstavu v Robert Koch gallery v San Franciscu. Byl to skvělý start a doporučení pro ostatní. Pak přišly nabídky z Německa, ze Švýcarska, nějaké kalendáře a komerční věci. To mě povzbudilo a dodalo mi odvahu začít pracovat tzv. na volné noze, pokusit se živit uměním. Koncem devadesátých let jsem vyrazil do Ameriky, do New Yorku. Bylo to ještě před krachem .com bubliny. Měl jsem za to, že geláže by mohly zaujmout. Připravil jsem si seznam galerií, kde jsem si myslel, že bych mohl se svými věcmi zaujmout. Jako první jsem zkusil John Stevenson Gallery, která byla opravdu dobrá soukromá galerii na 23rd Street a zabývala se manipulovanou fotografií. Pan Stevenson se na mé fotky podíval a řekl, že uděláme výstavu. To pro mě byl v pozitivním smyslu úplný šok. Teprve s odstupem jsem si uvědomil, jakou jsem měl drzost a štěstí.

Rychlý start…

To ano. Měl jsem několik výstav v New Yorku, což mě i vnitřně povzbudilo a dodalo mi sebevědomí. Získal jsem kontakty, přišla spolupráce s dánskou galerií, která si mě našla už sama. Ale spolupráce v New Yorku skončila pádem dvojčat a pozornost se přesunula spíše do Evropy. Začal jsem spolupracovat s galerií v Itálii, později také s galeriemi v Hong Kongu nebo v Kula Lumpur, v Malaysii. A nyní se zdá, že u nás, v českém prostoru se začíná dít více než jinde.

Z toho, co o Vás lze vyčíst, se zabýváte lidským tělem nikoli jako předmětem ale spíše jako prostředkem. Jak se to odráží ve Vaší tvorbě?

Asi to vychází z mého založení, jsem spíše introvert. Už když jsem začínal tvořit, zajímala mě hlavně nalezená zátiší nebo komponovaná fotografie. Když jsem objevil fotografickou metodu geláže, jednoznačně mě inspirovaly nové možnosti manipulace s obrazem lidské postavy. Necítil jsem ambice prvoplánově zobrazovat lidské tělo, šlo mi spíše o duchovní rozměr tělesnosti. Vždy mě zajímaly existenciální a filosofické rozměry existence a tato témata jsem vědomě i intuitivně uplatňoval ve svých kompozicích. Většinou jsem v nich využíval své vlastní tělo, nejde však o autoportrét v pravém slova smyslu, spíše o tělo jako symbol. Ale také vždy pro mě hrál důležitou roli celý proces vytváření výsledného obrazu, včetně samotného fotografování, a posléze komponování, kdy v procesu techniky geláže znovu ožije již jednou fotograficky zachycená postava v určitém bodu času a prostoru

Pracujete v černobílém spektru. To si mnozí spojují temnou, zamlčenou stránkou mysli. Odpovídají tomu i některé motivy jako stržení tváře, roztržení/rozervanost/agonie. Co za tím je?

S takovým pohledem na svou tvorbu se setkávám od začátku. Má díla jsou označována jako ponurá nebo třeba existenciální. Já jsem to takhle nikdy necítil. Spíš jde o vyjádření zápasu o svobodu, sice vnitřní zápas, ale zase o vnitřní svobodu. Nevztahuji se k věcem veřejným, třeba k politickým nebo morálním, nebo v poslední době často skloňovaným genderovým otázkám.

Jako příklad uvedu motiv zmnožování jedné postavy, až vznikne obraz davu. Na jedné straně individualita, jedinec, na straně druhé beztvaré množství. Kde je hranice?

Ale i otázky, které jsem si kladl a odpovědi na ně se časem vyvíjely. Zkraje, díky vlivu různých duchovních nauk, jsem byl přesvědčen o nutnosti osvobození se z tělesnosti, jeho překročení, hledání světla za ním. Ale postupně, zejména po opakovaných zážitcích na svých cestách do Amazonie jsem dospěl skoro až k obrácenému pohledu na svět - přitakání tělesnosti. Objevil jsem pro sebe důležitost prožívání v těle, obrovskou sílu emocí, intuice, nevědomí…

A formálně?

Využití černobílého spektra vyšlo z černobílé fotografie. Tradičně jaksi platilo, že puncem kvalitní české fotografie byla černobílá. Postupně se se tento pohled samozřejmě překonal, ale všichni žijeme v nějakých zvycích či stereotypech. Také proto jsem od geláže a fotografie postupně upustil. Začínal jsem cítit, že forma se stává důležitější než obsah. Nechtěl jsem vykrádat sám sebe. Proto jsem začal hledat na nové cesty.

To se Vám podařilo..

Bylo to vlastně přirozené. Vždy jsem měl rád techniku, technologii, zajímala mě chemie. Začal jsem objevovat historické fotografické techniky. Tak jsem setkal s uhlotiskem a s Františkem Drtikolem.

Na to jsem se chtěl zeptat. Můžete mi uhlotisk přiblížit? Dnes už je to historická, trochu archaická technika. Co vás na tom zaujalo nejvíc?

Dodnes si vzpomínám na okamžik, kdy jsem si uvědomil, že je to cesta pro mě. Už v nultých letech jsem hledal způsob, jak by se dal náročný postup geláže přenést a reprodukovat. Tehdy samozřejmě nebyla možnost digitálního tisku. Zkoušel jsem hlubotisk, platinotypii nebo gumotisk. Pak jsem na výstavě historických fotografií viděl mimo jiné originální uhlotisky Františka Drtikola z třicátých let minulého století. Prohlížel jsem si je jako zjevení, protože jsem na některých z nich viděl podobné deformace fotografické želatiny, který jsem důvěrně znal z práce na gelážích. Zajímalo mě, jak je to možné. Začal jsem studovat dostupné materiály o technice uhlotisku. Ze začátku jsem myslel, že to bude jednoduché. Jenže nebylo. Než jsem zvládl všechny nástrahy, zabralo to několik let. Měl jsem štěstí, že díky panu Birgusovi z FAMU a panu Mlčochovi z uměleckoprůmyslového muzea v Praze jsem měl možnost studovat a srovnávat Drtikolovy původní skleněné negativy a tisky. Bral jsem to jako obrovský závazek, ale díky němu jsem ve svém úsilí vytrval a zařadil se do úzké komunity lidi, kteří tuto techniku ještě dnes ovládají.

Ale u uhlotisku jsem neskončil. Podobně, jako s technikou geláže, nedá se tvořit jenom na základě techniky, ta musí sloužit výtvarnému záměru, jinak se stane formální. Od přenášení uhlotiskového obrazu na papír jsem se dostal k přenášení na sklo, a tím se mi otevřela úplně nová oblast práce se sklem. V posledních deseti letech vytvářím skleněné objekty, zprvu také černobílé, ale několik posledních let pracuji i s barvou.

Zajímáte se o filozofické a mystické tradice různých kultur. Zajímáte se o buddhismus a praktikujete jógu. Absolvoval jste školu Transformativní astrologie v Praze. Co Vás k tomu vedlo...? Kromě toho, že se označujete za introverta.

No, asi bych to nespojoval s introvertností. Domnívám se, že každý člověk si v sobě nese hlubokou potřebu uchopení své podstaty, nalezení zdroje či jistoty, o které se může opřít v okamžiku uvědomění své konečnosti, smrtelnosti. Jenom se s tím každý snaží vypořádat po svém, jak umí. Někdo hledá své potvrzení v umění, ve filozofii, jiný ve společenském úspěchu, ve sportu či ve vztazích, nebo v následování nějakého tradičního či netradičního učení či náboženství. Někdo se vrhá do šílených dobrodružství nebo se zpíjí do němoty. Každý máme ke svému způsobu svůj důvod, který je jedinečný. Hrajeme své hry, máme své iluze. Taky proto se výstava jmenuje (IL)Lusio, tedy „Iluze – Hra“.