V Brně jsou nejdál, přemýšlí o umění ve veřejném prostoru sochař Cimala

V prosinci jste navštívil veletrh umění Art Basel Miami, jak bylo?

Absolvoval jsem ho již potřetí, přičemž dvakrát jsem tam vystavoval. Loni to bylo společně s Michalem Škapou pod křídly galerie The Chemistry, která letos obdržela cenu za nejlepší prezentaci mezinárodní galerie. Podívat se na Art Basel je pro Středoevropana vždycky velký zážitek. Pro mě osobně to bylo velmi občerstvující. Miami není vyhledávané jen díky tomu, že je tam příjemné klima – ve státě Florida je nulovaná daň z příjmu. A kde jsou peníze a dobrý život, tam je i síla kupovat umění. Značka Art Basel začínala v roce 1970 ve švýcarské Basileji, dnes ale nejvíc táhne její americká odnož.

V čem se Art Basel Miami liší od švýcarské nebo londýnské větve?

V zastoupení umělců. Hodně z nich je z USA, případně Latinské Ameriky. No a určitá čerstvost. V Evropě se víc obchoduje s uměním dvacátého století. Ve Švýcarsku koupíte umění z meziválečné či poválečné Paříže a dominují evropští autoři, což je dané logikou konání. Celkově je evropský Art Basel konzervativnější. Kolem Art Basel Miami se celý týden navíc koná další snad dvacet satelitních miniveletrhů.

Aktivismus a woke vlna poslední dobou vstupuje nejen do umění, ale i přístupu ze strany galerií a kurátorů. Je to vidět i Art Basel? Jak se od té doby Miami Art Week proměnil?

Aktivistické věci jsou nejvíc zastoupeny na výstavách jako Manifesta nebo Dokumenta. Art Basel je veletrh umění, které se obchoduje. Ze své povahy se jedná o komerční veletrh. Neznamená to ale, že by wokismus v Miami nebyl. Je patrný při výběru děl jednotlivých galerií, více potom ve Střední a Jižní Americe. Na Floridě navíc žije početná jihoamerická diaspora, mnoho lidí tam vůbec nemluví anglicky.

Vy jste spoluzakladatel Trafo Gallery, jak se galerii daří a jaké s ní máte plány?

Trafo galerie je příběh, který se odvíjí od roku 2007. Už nám bylo osmnáct let, takže jsme jako galerie plnoletí. Její ředitelka Blanka Čermáková získala loni ocenění za nejlepší galerii za uplynulý rok. Daří se nám. Trafo galerie byla na velkém veletrhu Art Istanbul. Když budu mluvit za Trafo, tak do Miami jsme letěli i zjistit, jestli máme šanci tam vystavovat. Samozřejmě, že o to stojíme, ale dostat se na hlavní veletrh vůbec není jednoduché. Centrální veletrh je pro nás zatím v nedohlednu, ale na satelitních veletrzích se vystavovat dá. Jejich úroveň se navíc zvedá a umění, které se prodává tam, je více napojené na hlavní veletrh.

Co musí taková galerie splňovat?

Galerie musí splňovat celou řadu požadavků které jsou dané pořadateli velkých přehlídek umění. Bez toho abyste vystavovali na jiných velkých prestižních přehlídkách v zahraničí, není možná přihláška na veletrh typu Art Basel. Když to řeknu hodně zjednodušeně, galerie musí mít mezinárodně podložený kredit. Stálo to taky dost finančních prostředků, aby se akce mohl zúčastnit. Vše je pečlivě monitorováno tak, jak jsme na to v současné společnosti zvyklí a prochází to evaulačním řízení ze strany pořadatelů.

Veřejnost Vás zná především jako sochaře. V uplynulém roce probíhala v Česku poměrně hutná debata na téma umění ve veřejném prostoru, potažmo roli developerů. Našlo si umění u nás cestu do ulic?

Řekněme si jednu věc: sochy se bez peněz dělat nedají. Ledatak z toho, co byste posbíral po cestě do ateliéru a nějak to slepil nebo sešrouboval dohromady. Lze to tak dělat, možná je můj sen se k tomu i vrátit, protože přesně tak jsem tvořil, když jsem chodil do školy. Pracoval jsem tak jednak z nedostatku financí, ale i díky okouzlení městem, jeho periferiemi a vlastně průmyslovým odpadem. Takže jo, lze to tak dělat, ale bavíme se o úplně produkčním undergroundu. Nejméně od renesance platí trend provedení v materiálu - ať už je to ušlechtilý kov nebo kámen či plast – vše je zatížené přepravou a výrobou a ta stojí peníze. Dráty a nitě jsou dostačující pro některé myšlenky, jiné si ale řeknou o bronz nebo litinu. Kvalita či vzácnost materiálu navíc může dílo posunout dál. Je to takový nekončící příběh.

A když uděláte jednu sochu z bronzu, těžko to znamená, že jste se naučil bronz – akorát jste si ho vyzkoušel. Přijdou problémy s povrchovou úpravou, matnost, lesklost, struktura a tak dál. Každé soše sluší jiný způsob zpracování ale bez peněz to nejde.

Vy svá díla financujete jak?

Valnou většinu si financuji sám z toho, co jsem prodal. Nová věc či série není na dva týdny, spíš na dva roky. Když jste přizván k veřejné soutěži, což byl příklad třeba mého Roxormana, vypadá to trochu jinak.

Michal Cimala 23. ledna 1975, Havířov od roku 1989 do roku 1993: studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově

od roku 1994 do 2000: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, u profesora V. K. Nováka v ateliéru kov a šperk

2006 – dosud: asistent v ateliéru sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze, vedoucí pedagog Jaroslav Róna

Jak?

Metrostav mě vyzval do interní soutěže, ve které jsem odprezentoval model sochy z drátů, které zdeformovaly stavební stroje. Dráty jsem sesbíral a postavil z nich Ducha Vysočan, který prochází novou čtvrtí v ulici Ke Klíčovu. Mám to místo moc rád. S kapelou jsme tam měli zkušebnu, dvakrát jsem se tam vyboural na kole, váže se k němu hodně osobních příběhů. Dráty Ducha Vysočan jsem vysbíral při destrukci někdejší pekárny, jež stála asi dvě stě metrů od té sochy. Jedním z požadavků zadání byla recyklace. Osobně se recyklací zabývám od umprumky. Minimálně už od čtvrťáku jsem začal tvořit z pozůstatků plastů a kovů, které jsem nakupoval i ve šroťácích ve Vysočanech, kde jsem potkal i dobrého ducha tehdejšího sochařství Karla Nepraše.

Co veřejné soutěže? Vždycky, když město nebo stát vypíše soutěž na veřejné umění, strhne se k tomu lavina špačkování, že socha stojí milion a město nemá ani na kanály.

Musím říct, že nejdál jsou v tom v Brně. Za posledních dvacet let tam byla vysoutěžena celá řada kvalitních soch od autorů z Moravy nebo z Čech. Proti sobě stojí socha markraběte Jošta od Jardy Róny a Marius Kotrba, skvělý skulptor se severní Moravy. Další město kde se daří architektuře a ruku v ruce s tím i umění ve veřejném prostoru je město Litomyšl. Je to dané kontinuitou odkazu starosty Brydla z 90. let 20. století a vlivem architekta Josefa Pleskota.

Město má svůj manuál, podle kterého se v něm můžete orientovat v architektonických i uměleckých realizacích. Se Smetanovou Litomyšlí je spojená i výtvarná část festivalu. Z mého pohledu se v Litomyšli umění daří, je tam také galerie Miroslava Kubíka, která dělá výstavy na nejvyšší úrovni. V loňském roce jsem tam v rámci festivalu realizoval ve spolupráci s architekty ze studia SAD sochu Auriosa, kterou najdete na adrese poblíže Komenského ulice vedle Smetanova domu.

Vám stojí socha v Litomyšli, která ztvárňuje ohluchnutí Bedřicha Smetany. Jak vznikala?

Úplně jinak než Duch Vysočan. Vznikla ve Vítkovických strojírnách ve spolupráci s architektem, statikem a konstruktéry. Moc mě to bavilo. Mám rád stroje a jak jsou pospojované. Tato socha vznikala takzvaně v prášku – z výkresů, které prošly měřením a realizací. Vlastně je to už manažerská práce. I roční práce, na jejímž konci je dílo samotné.

Socha ztvárňující ohluchnutí Bedřicha Smetany.

Smetana v Litomyšli není jediná vaše socha vzdávající poctu klasické hudbě. Váš Wunderkind byl inspirován mladým Mozartem. V čem je pro Vás klasika důležitá?

Vyrůstal jsem v paneláku a o patro výš bydlel jistý Václav Pavlíček, půjčoval jsem si od něj knížky a někdy zde hrál Čajkovskij, Rachmaninov nebo Smetana s Dvořákem. Zůstalo mi to, na střední jsem z kazet hodně poslouchal Bohuslava Martinů. Ne že by mě bavila jen klasika, hodně ke mně promlouvala industriální hudba a elektronika. K vážné hudbě se nicméně v posledních letech vracím.

Jste také muzikant. Skladba Bedřich je zastoupena na albu Vysočany od skupiny Roxormen, jejímž jste členem. Jak se mají Roxoři?

Máme se dobře! Loni jsme po dlouhé době dokončili desku, která vyšla i na vinylu. Roxormen jsem já, Pavel Bidlo a steampunkový sochař Petr Voříšek z doby, kdy se tomu ještě neříkalo steampunk. Petr je něco jako můj pokrevní bratr. Jsme taková pokročilá kapela, která je možná už profesionální.

Co čeká roxora Cimalu letos?

V letošním roce mě hned zkraje čeká výstava Tlaková vlna ve Vile Pellé. Budou na ní vystaveny díla z posledních čtyř let. Dva obrazové cykly; první lze pracovně pojmenovat Sítě. Najdete na něm obrazový cyklus vytvořený pomocí mých ručně vytvářených šablon, které ale působí digitálně.

Druhý cyklus jsou takzvané černé obrazy, které dělám od roku 2022. Maluji a kreslím na černém pozadí pastelem. Tento cyklus je více lineární a pracuje s velkou zkratkou. Na půdě bude řada obrazů, do kterých jsem zakomponoval neonové kresby. Součástí výstavy je také Sochařská instalace, ve které je výběr z mojí práce z postcovidové doby. Vernisáž se uskuteční ve středu 22. ledna. Poté mě čeká realizace světelné sochy pro novostavbu jedné školy. A dále realizace, kterou mám rozdělenou už rok a půl, jedná se o monumentální ocelovou sochu.

Těším se hodně na dny volna, kdy budu sázet stromy na zahradě.