Paní Meda si nebrala servítky, byla však vždy laskavá, vzpomíná Jiří Pospíšil

Vzpomínáte si na vaše první setkání?

Úplně přesně ne. S paní Mládkovou jsem se poznal v době, kdy otevřela na Kampě museum. Nezdá se to, ale už je to dvacet let. První setkání byla daná tím, že jsem byl začínající politik a jelikož ji vždy velice zajímalo veřejné dění i politika, tak nás představili.