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I náš Honza dostane buchty a jde. Čechům by prospělo vyrazit do světa, říká umělec

Veronika Pitthardová
  13:00

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Česko-americký malíř a výtvarník Maxim Havlíček ve svém pražském ateliéru. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Do Ameriky kdysi odjel bez znalosti angličtiny. První roky se živil vším možným a s rodinou se několik let vůbec neviděl. Dnes česko-americký malíř Maxim Havlíček vystavuje po celém světě a jeho obrazy jsou součástí soukromých sbírek na několika kontinentech. Do Prahy se nyní vrací s výstavou Anima Mundi, na které pracoval osmnáct měsíců.

V 90. letech jste odletěl do USA bez znalosti angličtiny, skoro bez peněz a prakticky bez zázemí. Co vás tehdy hnalo do světa?
Zvědavost. Odmalička jsem četl dobrodružné knížky a úplně jsem se do těch příběhů nořil. Jenže mně nestačilo o dobrodružstvích číst, chtěl jsem je sám prožívat a vytvářet si vlastní příběhy. Takže jakmile to bylo možné, odjel jsem. A bylo mi vlastně jedno kam. Hlavně daleko, poznávat svět a zažít něco nového.

Člověk se nesmí pořád bát, že udělá chybu nebo že se mu někdo vysměje. To nás zbytečně brzdí.

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