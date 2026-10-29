V 90. letech jste odletěl do USA bez znalosti angličtiny, skoro bez peněz a prakticky bez zázemí. Co vás tehdy hnalo do světa?
Zvědavost. Odmalička jsem četl dobrodružné knížky a úplně jsem se do těch příběhů nořil. Jenže mně nestačilo o dobrodružstvích číst, chtěl jsem je sám prožívat a vytvářet si vlastní příběhy. Takže jakmile to bylo možné, odjel jsem. A bylo mi vlastně jedno kam. Hlavně daleko, poznávat svět a zažít něco nového.
Člověk se nesmí pořád bát, že udělá chybu nebo že se mu někdo vysměje. To nás zbytečně brzdí.