Fotograf Martin Stranka chystá svou největší výstavu. Bude její součástí

Výstava Dechem uvede Strankovy klasické výtvarné práce, některé v doposud nevídaných rozměrech, i zcela novou sérii Portraits, jež zachycuje pro něj inspirativní osobnosti. „Projekt vznikl loni a ještě nebyl nikde vystaven,“ uvádí fotograf.

Součástí expozice se stane i autor, který se rozhodl být k dispozici návštěvníkům po celou dobu výstavy. „Vznikne tak platforma pro debatu o umění a já budu moc rád, když u toho budu osobně. Chci zkrátka lidem vrátit možnost zajít na výstavu a setkat se s autorem. Tak to totiž mám i já sám nejraději,“ prozrazuje.

Své fotografie se rozhodl vystavovat ve výstavní síni Mánes. „Je to nádherný architektonický poklad v úplném centru Prahy, doslova dvě minuty od Národního divadla. Tak velkorysé prostory s denním světlem pronikajícím skrze skleněnou sedlovou střechu by jinde člověk stěží našel,“ vysvětluje svou volbu. Na výstavě pracoval se svými kolegy sedm měsíců. „Je to extrémně náročné a s nekonečným počtem výzev,“ upozorňuje. Pro diváky chce zajistit plnohodnotný zážitek, takže plánuje i překvapení v podobě prezentace jiného média než fotografie.

Společně s výstavou vzniká kniha Dechem, která je stejně jako vystavované fotografie určena k prodeji. Stranka se rozhodl vytisknout také několik signovaných kusů archivních tisků ve formátech A3+, které budou zájemcům k dispozici za dostupnější cenu. „Snažili jsme se nabídnout návštěvníkům co nejširší škálu možností, aby si každý mohl z výstavy něco odnést,“ vysvětluje fotograf.

Vstupné do Mánesu je zdarma. „Zvolili jsme tuto možnost, abychom zpřístupnili umění komukoli, kdo o ně má zájem. Sám jsem byl studentem a vím, jak v dané etapě života řešíte každou korunu,“ vzpomíná a dodává, že se mu k účasti na přednášce hlásí hned několik uměleckých škol. V současnosti má o výstavu jenom na Facebooku zájem přes deset tisíc lidí. Autor doufá, že by se na konci číslo mohlo zdvojnásobit. „To by byl fenomenální úspěch,“ podotýká.

Výstava Dechem začíná 3. března a potrvá do konce měsíce. Otevřeno bude vždy od 11 do 20 hodin.