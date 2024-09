Moudrost přichází za cenu ztráty iluzí, říká malířka, která tvoří jen pastelkami

„Bylo mi 29 let – a to má člověk pocit, že je nesmrtelný a má k dispozici nevyčerpatelné zdroje sil. Byla jsem plná idealistických představ o lidech i společnosti jako takové,“ vzpomíná Brožová. „A navíc jsem vypadala skvěle, a nemusela jsem pro to vůbec nic dělat. Byl to ten nejlepší čas zazářit a ukázat své schopnosti na maximum,“ dodává.

Nikdy jsem nepracovala na zakázku a vše přicházelo na svět ve svém vlastním čase. Také jsem nikdy své originály neprodávala pod cenou, počkala jsem si na dobu, kdy je lidé ocení.