Mizí respekt k duchům. A když nezaberou tablety, tak se nám hodí, říká sochař

Cestujete do Itálie, kde na rok 2026 chystáte velký projekt. Bude to vrchol vaší tvůrčí tvorby? O co vlastně půjde?

Cítím to jako vrchol jedné zásadní životní etapy, jejíž jednotlivé fáze jsme s Barborou Šlapetovou (malířka, fotografka a experimentální filmařka, pozn. red.) pravidelně představovali v DOXu na výstavách: Manop – poslední první (2009), Všechno je jinak (2015) a Ultra-Super-Natural (2020). Jde o lidský příběh setkání či dialogu kultur, který je historicky poprvé zaznamenán očima umění. Jednotlivé multimediální kapitoly se skládají ze soch, experimentálních filmů, kreseb, animací, happeningů, fotografií či knih rozhovorů (kniha Proč je noc černá dostala roku 2005 cenu Magnesia Litera – pozn. red.) nejen z nejodlehlejších částí džungle, ale i prostoru vesmíru.

Protože se už víc než čtvrt století vracíme do nitra Západní Papuy za skupinou vypravěčů původní verbální, globalizací neovlivněné kultury, museli jsme postupovat vždy citlivě vůči domorodým řečníkům, z nichž do dneška žijí už jen dva. Jejich příběhy činů a událostí, souvisejících s výkladem světa, je začaly postupně znevýhodňovat ve vztahu k civilizovanějším Papuáncům. Ti tradiční, původní animisti, lovci, cestovatelé dýmem a kanibalové začali být kriminalizování a označováni za nemoderní. Navíc jsme se z džungle potřebovali vždy vrátit přes oblasti kmenového násilí a gangů, bojovníků za svobodu i tzv. „dobrodinců“. Hranice v čase starší či mladší doby kamenné jsou tenké a pohyblivé, zvlášť v posledních letech překotných změn urychlených sociálními médii a především mobily.

Zkušená italská kurátorka, která pomáhala zakládat Benátské bienále umění, pro nás deset let s nadšením hledala ideální prostor symbolických historických souvislostí, ze kterého lze vytvořit multimediálním sochařským způsobem svatyni – zrcadlo baziliky svatého Marka s oltářem, tympanonem, nástropní freskou i mozaikou na podlaze. Jde o hledání víry na pozadí vědy očima umění.