PODCAST: Slavností je pro mě i procházka z kopce, říká umělkyně Lucie Králíková

Vyrazit do krajiny sbírat byliny nebo ovoce, oslavit začátek ročního období, společně putovat sídlištěm nebo se nechat léčit vodou uprostřed Prahy - to je jen výběr událostí, při kterých jste mohli Lucii Králíkovou potkat.

Osobitá umělkyně má talent nacházet slavnostní prvky i ve všedních věcech a událostech. Čerpá z historie a etnologie. Se zvyky a tradicemi ale pracuje v současném kontextu. Slavení je podle ní třeba plánovat a lépe se dělá ve dvou a více lidech.

Oslavovat se dá ale i o samotě, třeba jen procházkou v přírodě. „I sestup z kopce je pro mě slavností, pokaždé. Není to žádná rutina, samozřejmost...Já si to uvědomuji, ale není na to návod,“ říká Lucie v podcastu Mikrosvěty.