Míra politizace mi není blízká, odůvodnil Klempíř neúčast na Bienále v Benátkách

  12:09
Letošního 61. Bienále umění v Benátkách se ministr kultury Oto Klempíř nezúčastní. Ve čtvrtek o tom informoval na síti X. Své rozhodnutí odůvodnil mírou politizace. Rusko totiž ve středu vyvolalo ostrou kritiku u italských tiskových agentur, když na Bienále umění otevřelo svůj národní pavilon.
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na schůzi vlády

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na schůzi vlády, která projedná mimo jiné návrh novely zákona o rozdělování výnosů některých daní mezi územní samosprávné celky a vybrané státní fondy. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (20. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Umění mám spojené s dialogem, otevřeností a prostorem pro různé umělecké pohledy. Letošní míra politizace mi však není blízká, a proto jsem se rozhodl nejet,“ napsal Klempíř.

Ministr uvedl, že ke svému rozhodnutí dospěl „po zralé úvaze“. Zároveň se omluvil všem, kteří s jeho příjezdem počítali.

Rusko se letos účastní s národní expozicí ve vlastním pavilonu v areálu Giardini. Projekt The Tree is Rooted in the Sky (Kořeny stromu jsou v nebi) symbolizuje návrat ke kořenům a přírodě. Podle médií na něm spolupracovali umělci blízcí ruské vládě, expozici řídí komisařka jmenovaná ministerstvem kultury.

Ruskou účast kritizovalo dvacet evropských zemí a také Evropská komise, která pohrozila odebráním unijních fondů. Podle ruského velvyslanectví se jedná o „nepřijatelný, humpolácký diktát a nátlak“. Podle ruského velvyslanectví bude pavilon otevřený pouze do pátku, kdy končí zahájení a kdy se Bienále otevírá pro neakreditované návštěvníky, a to až do 22. listopadu. Jedná se o reakci na unijní sankce, uvedlo ruské velvyslanectví.

Terčem kritiky se kromě ruské účasti stal také Izrael kvůli svému tažení v Pásmu Gazy a zacházení s Palestinci. Na poslední chvíli přítomnost na bienále odřekl také Írán.

Na Bienále umění je letos k vidění zhruba stovka národních expozic a nechybí ani ta česko-slovenská, která si letos připomíná sté výročí od otevření.

Česko a Slovensko letos představují společný projekt s názvem The Silence of the Mole. Jedná se o vítěze soutěže, kterého vybrala porota nezávislých odborníků a zástupců Národní galerie Praha a Slovenské národní galerie. Za projektem stojí dvojice Alex Selmeci a Tomáš Kocka Jusko, umělec Jakub Jansa a umělec a kurátor Peter Sit.

Projekt představuje ústřední postavu herce pana K., který dlouho zobrazoval postavu Krtka. Ze symbolu dětské nevinnosti se však podle tvůrců stal maskot kulturní diplomacie, která je politicky neutrální a zároveň ztělesňuje výčitky, ticho a nejasnou kolektivní identitu.

7. května 2026  12:09

