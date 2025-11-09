Nejdražší zátiší ve střední Evropě. Kubištova malba se vydražila za desítky milionů

Kubistická olejomalba Zátiší malířské od Bohumila Kubišty z roku 1913 se na nedělní aukci v Praze prodala za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 29 milionů. Informaci sdělila pořádající aukční síň Adolf Loos Apartment & Gallery.
Bohumil Kubišta, Zátiší malířské (1913) | foto: Adolf Loos Apartment and Gallery

Zdeněk Sýkora – Makrostruktura IV (Schwarz -Weiss 72 IV), (1972)
Stanislav Kolíbal – Bez názvu
Emil Filla – Zátiší s pohárem a dvěma rybami na ozdobné míse (1930)
Olbram Zoubek – Múza (Múza pro Jihlavu)
Vydražené dílo, které bylo víc než sto let v jedné soukromé sbírce, je tento rok zatím nejdráže prodaným dílem na tuzemských sálových aukcích. Podle pořadatelů se stalo také nejdražším obrazem s motivem zátiší, který se kdy prodal od roku 1989 na aukci nejen v Česku, ale v celé střední a východní Evropě.

Kubišta v roce 1913 namaloval pouze pět olejů kubistickou technikou, z toho čtyři jsou ve sbírkách státních galerií a nadací. Jen několikrát veřejně vystavený obraz Zátiší malířské si v minulosti získal vysoká odborná hodnocení. Aukční síň ho označila za ikonu českého kubismu z jeho vrcholného období a za umělecký a sběratelský klenot.

Temné vize i čeští kubisté. Kampa má opět nabito a zve na díla zatracovaných mistrů

Již před nedělní aukcí Kubišta figuroval v čele žebříčku letošních nejdráže prodaných děl. Jeho Zátiší s citrony našlo v květnu kupce za necelých 28,3 milionu korun, nyní jeho Zátiší malířské stanovilo nové letošní maximum.

Nejdražším loňským a vůbec dosud nejdráže v Česku prodaným obrazem je Conception/Danae (Početí) Františka Kupky s dosaženou cenou 126,5 milionu korun v aukční síni Adolf Loos Apartment & Gallery. Předtím držel rekord českých aukčních síní právě Kubišta se svým Staropražským motivem, který před třemi lety Galerie Kodl vydražila za 123,6 milionů korun včetně dvacetiprocentní aukční přirážky.

Z celkového počtu 96 děl českých i zahraničních autorů se na nedělní aukci v pavilonu Expo 58 v Letenských sadech prodala drtivá většina za celkovou částku 100 milionů korun, podle pořadatelů přitom padlo několik světových aukčních rekordů českých umělců.

Obraz Bohumila Kubišty Zátiší s pivoňkami se vydražil za 17 milionů

Kubistické Zátiší s láhví rumu a trumfovým esem z let 1913-1920 Emila Filly s vyvolávací cenou 8,2 milionu korun se v neděli prodalo za 9,92 milionu korun. „Komorní olej Emila Filly, zobrazující Zátiší s pohárem a dvěma rybami na ozdobné míse z roku 1930, vystoupal na neuvěřitelných 3 270 000 korun,“ uvedla aukční síň.

Za autorský rekord 3,39 milionu korun se vydražila skleněné plastika Rubáš II. od světově uznávané autorské dvojice sklářů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Za světové aukční autorské rekordy se podle organizátorů aukce prodala i dvě výtvarná minimalistická díla Stanislava Kolíbala, obě shodně za 1,7 milionu korun. Za dvoumetrovou sochu Olbrama Zoubka Múza (Múza pro Jihlavu) zaplatí kupce 2,7 milionu korun.

