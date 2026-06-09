Kdybych vás chtěla trochu pozlobit, zeptala bych se, jak jste se rozhodl most ozdobit. Je to tak?
Slovo zdobit, které občas v souvislosti se mnou a mostem slýchám, mi skutečně vadí. Působí na mě hodně povrchně. Zdobit či dekorovat můžeme výlohu nebo vánoční stromeček. Já jsem přemýšlel nad proměnou místa v okolí mostu a nad způsobem, jak je přivést k životu.
Chtěl jsem vyrobit umění, které se mnou bude žít, se mnou se bude stěhovat, chodit na procházky, sedět pod stolem. Když s ním jedu tramvají, každý na TO kouká a neví, co si má myslet.