Obří kovový samorost. Na špičce Štvanice se modlí nová socha od Krištofa Kintery

„Přecházely tomu menší komorní plastiky, kdy jsem si nanosil klacky z lesa a dával jsem je dohromady. To bylo někdy před dvanácti lety. Pak přišlo rozhodnutí, že by to možná mohlo fungovat i větší. A uplynulo šest let a socha stojí tady,“ popsal příběh kovového samorostu Kintera a následně ho pokřtil pivem z kelímku.
Sochu do hliníku odlil slovenský umělec Laco Sabo. Forma se skládala ze sedmdesáti částí. Protože Sabo použil techniku ztraceného vosku, při odlévání se dřevo jako obvykle zničilo, nicméně tato metoda je velmi přesná. Nakonec Kintera sochu postříbřil plátkovým stříbrem. Kovový samorost se tak leskne, má i zlatavé tóny a potemnělé kovové odstíny.
Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda
Praying Wood vzniklo na popud nadačního fondu Bohemian Heritage Fund v rámci projektu Umění pro město. Kintera na soše pracoval od roku 2019 do roku 2023. Proces protáhla koronavirová pandemie.
„Kinterovu tvorbu charakterizuje hravost, sdělnost, humor a práce s banalitou. Kintera je v dobrém slova smyslu ‚angažovaným‘ umělcem, který neustále klade svému okolí i sobě otázky, jež vycházejí z každodenní zkušenosti nás všech a které reagují na běžné sociální i politické problémy srozumitelné divákům na celé planetě,“ podotkla Lenka Lindaurová, kurátorka projektu za Bohemian Heritage Fund.
Ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková připomněla, že galerie kurátoruje veřejný prostor. „Zvlášť na tomto místě se nám velmi daří. Už jsme tady předtím osadili dvě sochy. Sice Hendrychovu Řeku (socha ženy poblíž Štvanické lávky) a od Adama Kovalčíka sem připlul Karlínský vor,“ připomněla Juříková. Zmíněný vor odplul letos v květnu.
Juříková dodala, že novou sochu se možná na Štvanici podaří umístit trvale. Zatím tam bude stát do 12. dubna 2026.
Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace
Kintera také vytvořil instalaci Big Bang bar v nedávno otevřené Kulturní stanici Galaxie na Hájích. Na policích jednoho z nejdelších barů v Praze se tyčí přibližně tři tisíce nádob obsahujících 937 pocitů a nálad.
U zatím rozestavěného Dvoreckého mostu od srpna stojí Kinterova neokubistická socha Heavy head. Do její horní části sochař zabudoval buben, který se rozezní, když na něj dopadne voda. Kintera bude na místě instalovat také světelnou zahradu se 120 lampami z celého světa.