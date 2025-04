Museum Kampa láká novou výstavou. Stanislav Kolíbal oslaví životní jubileum

Nadšenci do umění mohou nyní navštívit výstavu Stanislav Kolíbal 100 v Museu Kampa, která nabízí k nahlédnutí rozsáhlý výběr děl sochaře a kreslíře Stanislava Kolíbala z bohaté sbírky Nadace Jana a...

Výběr z aktuální produkce evropských filmařů nabídne od 2. dubna 32. ročník festivalu Dny evropského filmu. Do 8. dubna trvá v Praze v kinech Světozor, Edison a Přítomnost, do 16. dubna v brněnském...

RECENZE: Jasné jak facka. Will Smith vydal po dvaceti letech neskutečně fádní desku

Po dvaceti letech od alba Lost And Found vydal raper a herec Will Smith desku s novým autorským materiálem. Název Based On A True Story napoví, že se jedná o velmi osobní nahrávku. A vskutku, hned v...