Gott, Čapek či Pištěk. Jarní aukce Galerie Kodl nabídne historii i současné umění

V pořadí 95. aukce Galerie Kodl přináší mimořádně reprezentativní výběr děl. Mapuje proměny výtvarného směřování v posledních staletích, nevynechává špičky současného umění, ani významné osobnosti evropské scény.
„Obyčejný typ“ je muž sedící u stolu, s kloboukem na hlavě a zahleděný do sklenice vína. Jeho prostřednictvím malíř z všední scény dobývá to, co přesahuje pouhou dokumentaci sociálního údělu. Piják, vzácná raná práce Josefa Čapka, má znaky formální řeči, která charakterizuje jeho kubismus, a tedy přelom desátých a dvacátých let 20. století. Dílo bylo poprvé vystaveno na proslulé 2. výstavě Tvrdošíjných v lednu 1920. Do jarní aukce vstupuje s vyvolávací cenou 9 milionů korun. Navazuje tak na kolekci Čapkových obrazů, které se vydražily s velkým úspěchem v loňském roce.
Tichý záliv Jakuba Schikanedera patří mezi práce galerijního významu, jež jsou na trhu s uměním jen zřídkakdy vídány. Malíř, tvořící na přelomu 19. a 20. století, namaloval toto rozměrné plátno v poslední dekádě své umělecké dráhy, kdy se na poli umění zásadně proměňovaly estetické hodnoty. Navzdory tomu se Schikaneder držel vlastního osobitého výtvarného projevu, jenž byl pevně ukotvený v tradiční evropské malbě období „fin de siècle“. Dílo vstupuje do aukce s vyvolávací cenou 11,5 milionu korun.
Francouzskou plenérovou krajinomalbu připomínají práce solitérního českého umělce Antonína Chittussiho, a to hned prostřednictvím čtyř galerijních kusů z autorova nejoceňovanějšího období.
Slavnou generaci Národního divadla již tradičně zastupuje Václav Brožík a tzv. generace 90. let se představuje jak v dílech krajinářů, tak i sochařů. Jde především o Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Jana Štursu, Antonína Hudečka, Viktora Olivu a mnohé další.
České Pařížany přelomu 19. a 20. století reprezentuje v prvé řadě František Kupka, nechybí ani impresionistický krajinář Václav Radimský, a to se sbírkou šesti olejů. Kolekce 19. století je obohacena o výrazné zahraniční umělce – Charlese Clémenta Calderona a Louise Douzetta.
Aukční kolekci uzavírá výběr současných autorů, mezi nimiž nechybí Jiří Georg Dokoupil, Simone Haack, Veronika Holcová, Martin Janecký, Ellen Jilemnická, Vladimír Kopecký, Vojtěch Kovařík, Martin Krajc, Milan Kunc, MAATTY, Pavla Malinová, Adéla Matasová, Michal Mráz, Jan Pištěk, Zdenka Reinerová, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, Jiří Štourač, Ivana Štenclová, Mária Švarbová, Zdeněk Trs a Lubomír Typlt.
Součástí jarní aukce Galerie KODL budou tradičně i benefiční dražby. Již potřetí proběhne Art Salon Pražské jaro, pro který renomovaní výtvarníci vytvořili unikátní díla na téma „jaro“. Dražit se budou díla Michala Cimaly, Jana Híska, Pavly Malinové, Karolíny Netolické, Jakuba Špaňhela a Vladimíra Vély.
Hned v úvodu aukce mohou příznivci současného umění podpořit také neziskovou organizaci Centrum Paraple a získat díla Karla Gotta, Martina Herolda, Oty Janečka, Jana Mikulky, Adély Olivy, Jaroslava Róny, Emmy Srncové nebo Miroslavy Zychové.
Celkem se v aukci bude dražit 217 špičkových děl s celkovou vyvolávací cenou 118 350 000 Kč. Zájemci budou mít příležitost dražit i online na aukčním portálu Artslimit.com.