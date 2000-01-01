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Ve věku 86 let zemřel výtvarník Milan Knížák. Osobnost českého undergroundu i bývalého šéfa Národní galerie provázela po celý život nekompromisnost a vyhrocené diskuse. Připomeňte si jeho život a tvorbu skrze díla z retrospektivních i kontroverzních výstav.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Na retrospektivě Žít jinak! ve Zlíně Knížák ukázal i své tradičnější malířské práce. Kurátoři jeho výstav opakovaně upozorňovali, že vnímání Knížáka jako „monstra“ a provokatéra je klišé, za hlasitými gesty se podle nich skrýval citlivý autor, jehož tvorba měla i křehkou a hluboce lidskou stránku.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Když byla Knížákova díla vystavena v Karlových Varech či Zlíně, největší emoce budila plastika Václava Havla s ženským tělem a zbraní místo ruky. Knížák reakce návštěvníků odmítal s tím, že si lidé Havla idealizují: „Byl jsem šťastný, když se stal prezidentem, ale časem začal tajit své slabosti. Je potřeba se umět přiznat i ke slabostem,“ vysvětloval tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz autor.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
Sama barevná busta se zbraní byla součástí širšího cyklu objektů, na nichž Knížák zkoumal proměny lidské společnosti. Publikum podle něj často vyžadovalo provokaci, on sám se však v pozdějším věku považoval v mnoha věcech za konzervativce. „Dnes společnost (zvláště ta umělecká) pohrdá všemi limity, a proto je nutné limity chránit, stejně tak jako bylo nutné je dříve bořit,“ tvrdil pak Knížák.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Surrealisticky působící plastika šneka se zabudovanou zbraní patří k typickým ukázkám Knížákova díla. Knížák navíc zdůrazňoval, že nejkrásnější věci vznikají podvědomě a bez racionálního důvodu.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
Prostory galerií Knížák rád zabydloval soškami i plastikami. Podobně jako u svých ostatních děl zdůrazňoval, že umění by nemělo zůstávat jen v „chladných“ muzejních sálech, ale má patřit do běžného života, kde člověku neustále připomíná jiný rozměr bytí.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
Jednou z nejbizarnějších kauz Knížákovy kariéry se stala výstava v Karlových Varech. Ruská turistka uviděla za sklem výlohy galerie koláž využívající motivy dětských panenek a podala na umělce trestní oznámení za šíření dětské pornografie. Policie případ po znaleckých posudcích odložila. Sám Knížák obvinění označil za absurdní s tím, že miminka pro něj představovala symbol čistoty a jemnosti.
Autor: Jan Daněk, iDNES.cz
Samotná kritizovaná koláž vznikla už v roce 1990 jako ilustrace ke Knížákově fiktivní Nové bibli. Umělec po nařčení z pornografie zvažoval právní kroky za dehonestaci a zdůrazňoval, že případné stažení děl kvůli nepochopení by považoval za nebezpečný útok na svobodu umění.
Autor: Václav Šlauf, MAFRA
Výtvarná tvorba Milana Knížáka se neomezovala jen na plátna a akční umění. Díla, včetně obrazu s názvem Lovcovy všední vzpomínky z jeho ateliéru se v posledních měsících objevují v aukcích.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Knížák měl k politice i jejím představitelům svérázný vztah. Nejbližší si byl s bývalým prezidentem Václavem Klausem, od kterého dostal medaili Za zásluhy. Klausovi dokonce daroval svůj obraz Jedna z cest. Pojila je nejen lidská blízkost, ale i jasné vymezení vůči komunismu a postrevolučnímu „převlékání kabátů“.
Autor: Jaroslav Nedvěd, MF DNES
Jeho díla rezonovala také ve veřejném prostoru. Před budovu Veletržního paláce totiž nechal umístil monumentální betonové sousoší Král a královna. V roce 2012 je nové vedení galerie přes Knížákův hlasitý protest odstranilo a uložilo do depozitáře.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Fotografie pochází z cyklu Okamžité chrámy, kterým Milan Knížák definoval své pojetí akčního umění. Snímek byl součástí výstavy olomouckého Muzea umění zaměřené na český konceptualismus.
Autor: Muzeum umění Olomouc