OBRAZEM: Havel s ňadry, kontroverzní panenky. Připomeňte si Knížákova díla

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18. března 2019
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18. března 2019
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Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Tiché místo 65 %, Svět pod hlavou 65 %, Zápisník alkoholičky 60 %, Ztracen v džungli 50 %, Mezi vlky 60 %, Tomb Raider 40 %, Kdyby radši hořelo 65 %, Most! 70 %, Divergence 50 %, Vybíjená 50 %, Volha 70 %, Assassin’s Creed 45 %
Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo...
Ve věku 81 let zemřel německý anatom Gunther von Hagens, jenž se stal známým díky konzervaci lidských těl, která následně vystavoval. Vynalezl takzvanou plastinaci, při které se voda a tuk v tkáních...
Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život zesměšnil, německého malíře Wolfganga Beltracchiho nenávidí. Asi nejznámější padělatel moderní historie, jenž si už v minulosti...
Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...
Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...
Ve věku 94 let zemřela v neděli baletka Vlasta Pavelcová. ČTK to v pondělí sdělil její syn Ivan Tomášek. Do poloviny 70. let zasvětila tři desetiletí ostravskému jevišti, kde působila jako sólistka....
Nový film Christophera Nolana Odyssea o víkendu unikl na sociální síť X a než byly dotyčné účty pozastaveny, zhlédly jej více než dva miliony lidí. S odkazem na média o tom informoval server stanice...
Výtvarník Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, řekl po jednání vlády vicepremiér Karel Havlíček. Podmínkou podle něj je, že s tím bude souhlasit rodina. A vdova Marie Knížáková souhlasí....
Muzikál Trainspotting, který měl být poctou k 30. výročí uvedení dnes již kultovního stejnojmenného snímku Dannyho Boyla, budil v Londýně rozpačitá očekávání. Adaptovat film o partě narkomanů do...
Už v pondělí se premiérou úvodní epizody hlásí o slovo The Walking Dead: Dead City, který patří k nejúspěšnějším spin-offům proslulé zombie série. Hlavní seriál sice skončil už před lety, stanice AMC...
Start 29. ročníku jednoho z největších metalových festivalů v Evropě se blíží. Hudební festival Brutal Assault proběhne od středy 5. do soboty 8. srpna 2026 v areálu bývalé vojenské pevnosti Josefov...
Novinka kin Veřejný prostor Františka Skály musí zlomit jedinou nevýhodu, diváckou nedůvěru k portrétům umělců. Ale kdo ji překoná, dostane na oplátku takovou dávku hravosti a radosti, na jakou by se...
Ve věku 81 let zemřel německý anatom Gunther von Hagens, jenž se stal známým díky konzervaci lidských těl, která následně vystavoval. Vynalezl takzvanou plastinaci, při které se voda a tuk v tkáních...
Držitel ceny Grammy, velvyslanec pro vzdělávání, podnikatel a motivační řečník Pitbull přilákal do Letňan davy. Nedělní show amerického rapera navštívily desetitisíce fanoušků, což si vyžádalo...
Do druhého kola hlasování o výběru kandidáta do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film vybrali členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) pět snímků: Chica Checa,...
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Která z kapel, jež letos vystupují na 15. ročníku festivalu ZasTenRock, je vaše nejoblíbenější? Hlasujte v anketě níže.
Zástupci českého divadelního souboru Spitfire Company o víkendu obdrželi na festivalu v jihofrancouzském Avignonu cenu za nejlepší režii inscenace Antiwords. Představení v režii Petra Boháče vychází...