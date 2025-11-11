Síla přírody v křehkém materiálu. Pauzerova výstava Biosphaera na Kampě nabízí ojedinělý pohled

Díla sochaře Karla Pauzera, známého především pro motivy flóry a fauny, jsou od minulé soboty vystavena v sále Konírna v Museum Kampa. Nová expozice s názvem Biosphaera ukazuje groteskní i znepokojivé sochy a grafiky, v nichž se odráží síla přírody, její destrukce i schopnost přežít. Výstava bude na Kampě k vidění do 11. ledna 2026.
| foto: Martin Šimral

„Karel Pauzer je typ umělce samotáře. Více než lidská figura ho zajímala zvířata. On sám říká, že pro rostliny a zvířata má mnohem větší cit,“ komentuje jeho tvorbu kurátorka výstavy Martina Vítková.

Způsob, jakým Pauzer tematizuje ve své poválečné tvorbě flóru a faunu, je podle slov kurátora muzea Jana Skřivánka v umění naprosto ojedinělý. Sám si však k určitým kouskům jeho tvorby našel cestu až v průběhu let.

„Když jsem viděl ve stálé expozici ve Veletržním paláci některá ta zvířata, tak se mi to vlastně moc nelíbilo. Teď mi to přijde naprosto aktuální a výjimečné. Čím jiným bychom se měli zabývat než přírodou, její destrukcí a silou přežít. V tom je Karel Pauzer minimálně o 40 let před všemi ostatními,“ říká Skřivánek.

Temné vize i čeští kubisté. Kampa má opět nabito a zve na díla zatracovaných mistrů

Na první pohled zaujmou sochy oči návštěvníka svou barevností – červená, béžová, ale především dominantně zastoupená zelená podtrhuje zpodobnění přírodních motivů, které dokáží působit groteskně i znepokojivě zároveň.

Mezi exponáty s jistotou přitáhnou pozornost rozšklebené, anatomicky deformované sochy. Konkrétně sousoší s názvem Tři dole, jeden nahoře, které dominuje druhé výstavní místnosti. Anatomie jejich vzájemných vztahů se zde podobá lidským interakcím. Za povšimnutí stojí také reliéfy a skicy rozmístěné po okolních stěnách, které dokazují autorům grafický talent a cit pro existenciální symbolikou.

Pauzer jako materiál pro svou tvorbu využívá nejčastěji hlínu. Pro výstavu se však podařilo muzeu získat i exponáty představující zástupce hmyzí říše doplněné o prvky z laminátu. Byť by z toho důvodu měl být nazýván keramikem, odborná veřejnost ho přesto, vzhledem k jeho mistrovskému umění, tituluje jako sochaře.

A nahá žena nastavila zrcadlo všem okolo. Kupkovy karikatury jsou platné dodnes

„Je to sice křehčí materiál než kov nebo kámen, ale je spjatý s naší zemí, z níž všechna stvoření vychází a má na ně hlubokou vazbu, což je na jeho tvorbě jasně vidět,“ říká kurátorka výstavy Vítková.

Výstavu Biosphaera mohou návštěvníci zhlédnout v Konírně Musea Kampa do 11. 1. 2026, denně od 10 do 18 hodin. Pauzer přitom již vystavoval na řadě samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí.

