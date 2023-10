V Americe by ze Zdeňka Buriana udělali boha, říká ilustrátor mayovek Pospíšil

Karel May, Burian i filmoví Old Shatterhand s Vinnetouem mnohé z nás zasáhli podobně. Jen v českých zemích šlo celkem o miliony fanoušků. A tady je rozhovor s jedním z největších.

Co se vám vybaví, když se řekne dobrodružství?

Dobrodružství mě provázelo od dětství. Největší vliv na to měl Zdeněk Burian a německé filmy podle románů Karla Maye, které mě zastihly v nejlepším věku, kdy mi bylo dvanáct třináct let. Tehdy přišly filmy o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi poprvé do kin a vypukla úplná mánie. Sbírali jsme fotky a vůbec všechno, co s nimi souviselo.