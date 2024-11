Britka Baileyová dál povede Galerii Rudolfinum. Už chystá tři nové výstavy

„Julia Baileyová v uplynulém roce prokázala, že dokáže Galerii Rudolfinum řídit velmi dobře po manažerské i lidské stránce. V příštích měsících představí výstavní program i na další léta a také nový poradní sbor složený z vynikajících českých a zahraničních odborníků,“ uvedl David Mareček, generální ředitel České filharmonie, pod kterou Galerie Rudolfinum administrativně spadá. „Naznačila rovněž možnosti bližší spolupráce mezi Galerií Rudolfinum a Českou filharmonií, ať už jde o projekt Art Sounds nebo audiovizuální výstavu Slyšet/Vidět, a zahájila intenzivnější práci na poli fundraisingu. Z těchto důvodů jsem se po konzultaci s ministrem kultury Martinem Baxou rozhodl prodloužit její smlouvu na další tři roky,“ pokračoval Mareček.

Britská kurátorka letos nahradila ředitele Petra Nedomu, který se rozhodl ke konci loňského roku z této pozice po třiceti letech odstoupit.

„V následujících obdobích počítáme se třemi výstavními obdobími ročně: jaro, léto a přelom podzimu a zimy, která do Prahy přivedou špičková jména globálního uměleckého světa a vytvoří příležitosti pro umělce a umělkyně, kurátory a kurátorky v České republice, aby se podělili o své vize s mezinárodní scénou,“ sdělila Baileyová.

Na jaře od 13. února Galerie Rudolfinum nabídne velkou skupinovou putovní výstavu Poetics of Encryption, která naváže na úspěšná letošní uvedení v Berlíně a Kodani. Rozsáhlá výstava navazuje na knihu Poetics of Encryption: Art and the Technocene. V létě od 12. června Galerie Rudolfinum nabídne velkou výstavu výrazného kolumbijského umělce a filmového tvůrce Ivána Argoteho. Jeho výstava ukáže různé způsoby, jak si lze představit náš veřejný prostor. Českou tvorbu představí první velká výstava umělkyně Kateřiny Vincourové, která se v Galerii Rudolfinum uskuteční od 7. října.

Letošní rok zakončí Galerie Rudolfinum aktuální výstavou Antony Gormley/Pavla Melková, která se už nyní řadí mezi deset nejnavštěvovanějších expozic v historii galerie. Týdně ji navštíví 2500 až 3000 lidí. Vstup na výstavy bude nadále, už sedmým rokem, volný.

V Artparku, který je nyní umístěn na stejném patře jako samotné výstavní sály, budou i v nadcházejícím roce pokračovat vzdělávací programy a akce pro veřejnost.

Galerie Rudolfinum byla založena 1. ledna 1994 jako státní instituce v rámci České filharmonie, se kterou sídlí v historické budově pražského Rudolfina. Jako výstavní nesbírková instituce se zaměřuje především na prezentaci současného zahraničního, ale i českého umění.