Který umělec může říci, že se po něm pojmenoval nějaký fenomén? Rodák z Hrusic to tak ale má! Když se řekne „ladovská zima“, vidíte hned před očima idylku – sněhové vločky snášející se na malebné vesničky, nad nimiž se tyčí zřícenina nebo kostelík, rozsvícená okna chalup nebo děti užívající si zimních radovánek.
Jenže 17. prosince 1887, když se Lada narodil v rodině venkovského ševce, ani další roky asi o úplnou idylku nešlo.
V zimě se nosilo totéž co v létě. Kluci z chudších rodin běhali do školy jen v pantoflích naboso.