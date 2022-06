Doufám, že by mi děda nedal pár facek. John Mucha chystá Rodinnou sbírku

Troufám si říct, že vystavíme korunovační klenoty naší sbírky, říká vnuk umělce Alfonse Muchy, bývalý bankéř John Mucha.

„Návštěvníci tam uvidí věci, které prozatím nebyly nikde k vidění. Nabídneme třeba sochu La Nature z pařížské aukce, jejíž pořízení nás málem finančně porazilo, ale získali jsme ji. Celkem je takových soch asi jen deset, tohle je číslo sedm,“ prozrazuje. Na otázku, zdali některý sběratel Muchově nadaci poskytl mistrovo dílo darem, odpovídá kladně, ale opatrně: „Najdou se i tací, kteří darovali, ale není jich mnoho. Získali jsme takto z USA třeba návrh na Quo vadis.“

Dědečkovo dílo prý Johna Muchu nepřestává dodnes překvapovat, neboť se stále objevují nové a nové kusy. „On byl velice pracovitý, i když už byl bohatý a měl peníze, tak pořád tvořil. Navíc babička nikdy nic nevyhazovala, všechno se drželo pohromadě, tak toho nalézám hodně i tady v domě,“ ukazuje John Mucha okolo sebe. Nedávno prý v domě na Hradčanském náměstí nalezl „malinký dopis ještě z dob Rakouska-Uherska“, ze kterého čiší umělcova zamilovanost a nedočkavost. S Muchovou pozůstalostí vnukovi slavného umělce pomáhá i jeho syn Marcus. „Moje maminka vždycky říkala, že drží tu naši pevnost pohromadě, tak já na ni navazuju,“ směje se John Mucha.

Výstava ve Valdštejnské jízdárně se má otevřít v červenci a vznikla ve spolupráci se Senátem ČR u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU. „Chtěli jsme uspořádat po čase velkou Muchovu výstavu, a když jsme se potkali s Milošem Vystrčilem v Moravském Krumlově, nabídl mi u příležitosti předsednictví právě Valdštejnskou jízdárnu,“ vzpomíná Mucha.

O architekturu výstavy ve Valdštejnské jízdárně se postará Eva Jiřičná. „Ona je absolutní minimalistka, ale v kombinaci s těmi ‚kudrlinkami‘ Alfonse Muchy to nakonec nějak skvěle funguje,“ usmívá se John Mucha.

Autorkou koncepce výstavy je pak Tomoko Sato, která je podle umělcova vnuka jedinou světovou expertkou na Alfonse Muchu.

Vzniká i Muchova stezka

Vývoj situace okolo Slovanské epopeje vnímá John Mucha pozitivně a tvrdí, že až bude mít v ruce „zcela neprůstřelnou smlouvu, která zaručí epopeji dobrou budoucnost“, hodlá soudní spor ukončit.

“Dědeček vždycky věřil, že osud nadělí něco dobrého, a to jsem po něm zdědil, takže věřím, že to všechno dobře dopadne,“ říká. Pokud se tak opravdu stane, najde Slovanská epopej svůj nový domov v paláci Savarin. „Já doufám, že kdyby byl naživu, tak by mi nedal pár facek za to, jak to vedu,“ prohlašuje.

Než se tak stane, bude John Mucha a jeho tým pracovat třeba na rozšiřování Muchovy stezky, která mapuje významná místa umělcova pobytu: Ivančice, Moravský Krumlov, Mikulov, Hrušovany, Doubravice a do budoucna se bude rozšiřovat i za hranice. Na Slovensko a dále.