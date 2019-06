Nevím, jaký jsem psychopat, říká Joe Davis. Bakterii E. coli pouštěl jazz

O svém dalším díle výzkumník prestižní americké univerzity MIT a představitel takzvaného bioartu více promluví v Česku už v červenci. Bude totiž hostem mezinárodního fóra Meltingpot, které se uskuteční v rámci festivalu Colours of Ostrava od 17. do 20. července. „Vždy jsem věděl, že jsem umělec. Už před dvěma tisíci lety se vědělo, že umělec by měl trochu umět psát, trochu kreslit, vědět něco o lidském těle, fyzice a hudbě,“ popisuje Davis pro iDNES.cz.

Vědec i umělec by podle něj měli být především kreativní. „Víte, odborníci se léta snaží přijít na to, co kreativitu způsobuje. Prozatím toho však příliš nevědí. Často se však připisuje psychopatům,“ směje se. „Bohužel však nevím, který nebo jaký psychopat jsem já,“ dodává muž, který zvládl vyslat zakódované signály stahů vaginálních stěn bostonských baletek do vesmíru a nyní se zabývá nesmrtelností.

„Abych vás však uklidnil. Psychopati nejsou jen špatní, mohou být i dobří, záleží pouze na tom, jaký spouštěč jim poruchu způsobí,“ říká. Do škatulky bioartu, kterým se Davis také zabývá, spadá veškerá práce umělců s bakteriemi, živými organismy nebo biotechnologiemi.

„Když jsem začal tvořit, měli lidé potřebu mě někam zařadit, ale upřímně – víte, zajímá mě toho mnohem více. Pracuji s poznatky geologie, astrofyziky, inženýrství a dalších věd, takže to určitě všechno není jen bioart,“ vysvětluje. „Připadá mi přirozené, že když věda může využívat nějakých prostředků, využívá jich pak i umění,“ tvrdí.

V současnosti Joe Davis pracuje na vývoji 3D jazyka. O výzkumu promluvil už během červnové přednášky ve Vídni. „Ale určitě něco prozradím i vám,“ vzkazuje českým návštěvníkům. „Jde o jazyk, kterému bude rozumět člověk, který mluví jenom čínsky, francouzsky nebo třeba česky. Je to totiž jazyk objektů,“ popisuje.



V rámci Meltingpotu vystoupí ještě vizionář a kritik na poli digitální revoluce Andrew Keen, vůdce amazonského kmene Manari Ushigua nebo vokalistka Madonny Donna De Lory.