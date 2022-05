Umělec Jiří Příhoda proměnil Rudolfinum. Výstava vznikala i v USA

Vystoupat do výšin Rudolfina. I to je možné díky nové výstavě VOID Jiřího Příhody v pražské Galerii Rudolfinum. Jde o dosud největší přehlídku umělcovy tvorby. Část děl pochází z devadesátých let, část vznikla nově pro účely expozice. Za lockdownu v USA, kde žije rodina umělce.