Zemřel výtvarník Jiří Kornatovský, autor velkoformátových kreseb uhlem

Jiří Kornatovský je známý zejména jako autor velkoformátových černobílých uhlových kreseb plastických objektů na obřích kartonech. Umělecký postoj a životní názor plzeňského rodáka ovlivnilo dětství a mládí strávené v Plasích, kde do svých 21 let často pobýval v tehdy opuštěném cisterciáckém klášteře.
Po absolvování technického učebního oboru v Plzni vystudoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara a poté monumentální malbu a grafiku na pražské Akademii výtvarných umění u profesorů Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka.
Koncem 80. let vydal několik spirituálních manifestů a roku 1991 byl spoluzakladatelem Nadace Hermit v cisterciáckém klášteře Plasy. Při mezinárodním výtvarném symposiu Hermit 92 tam vytvořil projekt Kódy a znamení. Na konci 90. let založil vlastní galerii Hermit v Praze.
V následujících letech absolvoval studijní a tvůrčí pobyty v karmelitánském klášteře v Polsku, Itálii, Spojených státech a Německu. Za pobytu v USA měl sérii výstav a přednášek. V letech 2005 a 2006 pracoval v augustiniánském klášteře na Malé Straně v Praze. Působil také jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově v Praze a Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.
Výstavní činnost, která čítala přes 60 samostatných a 200 skupinových výstav v Česku i v zahraničí, zahájil v 80. letech. Významné výstavní projekty realizoval v Národní galerii, Museu Kampa nebo v Galerii moderního umění v Hradci Králové.
Kornatovský byl mimo jiné držitelem ceny primátora polského Krakova z Triennialle grafiky a laureátem ceny Franze Kafky Pražského okruhu.