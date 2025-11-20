Zemřel výtvarník Jiří Kornatovský, autor velkoformátových kreseb uhlem

10:22
  10:22
Ve věku 73 let zemřel výtvarník Jiří Kornatovský. Přední osobnost současného českého výtvarného umění odešla po dlouhé nemoci 5. listopadu. Redakci o tom informovala rodina. Vzpomínka na zemřelého výtvarníka se uskuteční 21. prosince při mši svaté v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze.
Malíř Jiří Kornatovský (14. srpna 2009) | foto: Profimedia.cz

Jiří Kornatovský je známý zejména jako autor velkoformátových černobílých uhlových kreseb plastických objektů na obřích kartonech. Umělecký postoj a životní názor plzeňského rodáka ovlivnilo dětství a mládí strávené v Plasích, kde do svých 21 let často pobýval v tehdy opuštěném cisterciáckém klášteře.

Po absolvování technického učebního oboru v Plzni vystudoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara a poté monumentální malbu a grafiku na pražské Akademii výtvarných umění u profesorů Arnošta Paderlíka a Jiřího Ptáčka.

Koncem 80. let vydal několik spirituálních manifestů a roku 1991 byl spoluzakladatelem Nadace Hermit v cisterciáckém klášteře Plasy. Při mezinárodním výtvarném symposiu Hermit 92 tam vytvořil projekt Kódy a znamení. Na konci 90. let založil vlastní galerii Hermit v Praze.

Návštěvnice si prohlíží obří grafické dílo Jiřího Kornatovského „Modlitba“ z...

V následujících letech absolvoval studijní a tvůrčí pobyty v karmelitánském klášteře v Polsku, Itálii, Spojených státech a Německu. Za pobytu v USA měl sérii výstav a přednášek. V letech 2005 a 2006 pracoval v augustiniánském klášteře na Malé Straně v Praze. Působil také jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově v Praze a Fakultě umění a designu Západočeské univerzity v Plzni.

Výstavní činnost, která čítala přes 60 samostatných a 200 skupinových výstav v Česku i v zahraničí, zahájil v 80. letech. Významné výstavní projekty realizoval v Národní galerii, Museu Kampa nebo v Galerii moderního umění v Hradci Králové.

Kornatovský byl mimo jiné držitelem ceny primátora polského Krakova z Triennialle grafiky a laureátem ceny Franze Kafky Pražského okruhu.

