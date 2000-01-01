Centrum současného umění DOX otevírá návštěvníkům novou expozici věnovanou japanologovi, překladateli, novináři a muži mnoha talentů Petru Geislerovi. Výstava jej představí velmi osobitým a svébytným způsobem jako člověka, který stál za rozvojem vztahů se zemí vycházejícího slunce ještě za dob socialismu. Výstava je k vidění až do 7. června.
Autor: ČTK
Výstava vznikala více než patnáct let z iniciativy japanologovy dcery Ester Geislerové, která projekt dlouhodobě rozvíjela a shromažďovala materiály nejen z rodinného archivu.
Autor: DOX
Výstava představí také autentické předměty z Geislerova osobního archivu – kaligrafické nástroje, soukromá pečetidla i artefakty z jeho legendární kanceláře, kterou v 90. letech pravidelně navštěvovali japanologové na výukové hodiny.
Autor: ČTK
Kurátorka výstavy Ester Geislerová uvedla, že práce na projektu pro ni byla zároveň osobní cestou k hlubšímu poznání jejího otce: „Těch vzpomínek na tátu je mnoho. Mezi všemi kaligrafiemi, poznámkami, maily a během dalšího hledání se občas objeví i rodinné pohlednice, naše dětské kresby, jeho vlastní básně nebo dokonce pohádky,“ říká Gesilerová.
Autor: DOX
Po více než tři desetiletí působil Geisler jako zahraniční zpravodaj prestižního japonského deníku Jomiuri Šimbun. Výstava zdůrazňuje i tuto rovinu jeho práce. Představí originály novinových článků, které psal v japonštině.
Autor: ČTK
K finální podobě projektu přispěl i japanolog, teatrolog a žák Petra Geislera Petr Holý. Na koncepci výstavy se podílela také Aňa Geislerová, která spolu se sestrou přinesla do projektu osobní perspektivu.
Autor: ČTK
„Nás by opravdu nikdo do DOX nepustil jenom proto, že jsme Geislerky a že máme svého tátu rády. Je to proto, že byl opravdu dobrej. Byl to Etin nápad udělat výstavu a moje přesvědčení, že to obstojí v DOX. Že se to zhmotňuje, je pro mě až fascinující. A taky je pro mě zajímavé, že na tom dělám s Eťou, většinou totiž pracuju spíš s Lelou, která dělá ilustrace k mým rozhovorům, knížkám či diářům,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz k výstavě Aňa Geislerová (vpravo).
Autor: ČTK
Součástí výstavy bude také rekonstrukce Geislerova pracovního zázemí i svědectví kolegů, přátel a žáků, která přibližují jeho život mezi dvěma světy – japonským písmem a českou realitou, textem a obrazem, exaktností žurnalistiky a svobodou výtvarného gesta.
Autor: DOX
Prostor expozice představuje vstup do Geislerova světa. Jeho výrazné kaligrafické tahy nevznikaly pouze klasicky tuší na papíře, ale také za použití tekutých emailů či dokonce sava, aplikovaných na lepenky, fólie nebo role faxového termopapíru. Ten odkazuje k prostředí kanceláře novináře-korespondenta, v níž sám působil až do počátku milénia.
Autor: ČTK
GA-I-SU-RA (jak zní jeho jméno v japonštině) není jen výstavou vzdávající hold osobnosti a tvorbě Petra Geislera, ale také poctou kaligrafii jako jedinečné formě vnitřního vyjádření. Připomíná, že psaní a krása písma byly odjakživa přirozeným odrazem nejen čistoty lidské duše.
Autor: DOX
Podle Ester Geislerové je expozice vystavěna jako tři vzájemně propojené roviny, které společně odhalují různé stránky osobnosti Petra Geislera: „Jedna rovina představuje otcův běžný život: práci novináře pro japonské noviny, překladatele poezie země vycházejícího slunce, kaligrafa samouka, jeho kancl, který jakoby zrovna opustil, ale také zcela nově objevené působivé fotografie, nalezené v kufru ve sklepě, a jeho práci s vícenásobnou fotoexpozicí. V prostředním patře se potkáte s kaligrafem, který už v minulosti vystavil svá díla, kaligrafie, které věnoval svým blízkým, ale také nově objevená díla nalezená náhodně či díky sdílení výzvy na sociálních sítích. A ta třetí vrstva je spojená s autorem jako s člověkem, který v kaligrafii hledal duchovní přesah,“ říká kurátorka.
Autor: ČTK
Výstava představuje Geislerovu tvorbu napříč několika desetiletími – od expresivních kaligrafií vznikajících spontánně během jeho „volných chvil“ mezi prací, přes fotografické víceexpozice z Japonska 80. let až po monumentální zápis buddhistické Sútry srdce, který svého času zdobil stěnu pasáže Paláce Metro na Národní třídě v Praze.
Autor: DOX