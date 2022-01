Někdo si píše deník, já mám obrazy. Inspirací je mi podvědomí, říká Jan Gemrot

Aby byl člověk dobrým umělcem a uspěl ve své branži, měl by být především sebekritický, myslí si přední český malíř Jan Gemrot. Podle něj nesmí člověk ustrnout, své postupy musí neustále zpochybňovat. Jaké další předpoklady by podle něj měl současný umělec mít, co při malování objevil ve svém podvědomí a proč není dobré kopírovat zahraniční vzory?