Malíř Gemrot uspořádal jako první Čech samostatnou výstavu v katarském Dauhá

První část prezentuje cyklus „O dynamice koně a rychlosti sokola“, obsahově se vztahuje k mezinárodně prestižnímu festivalu koní „International Arabian Horse Festival“. Ten probíhá ve stejném termínu v bezprostředním okolí výstavních prostor.

Druhá sekce výstavy se věnuje tématu „prorůstání“, souvisejícímu s transformací energie a přechodem do dalších forem existence. V sále jsou i díla z cyklu „Ega“, představující jakési vniknutí do lidské psýché.

„Výstava v Dauhá byla nesmírně logisticky náročná. Neobešlo by se to bez obrovské pomoci spousty lidí, ať už z jejich státní instituce, tak z pražské aukční síně Adolf Loos. V Kataru není možné vystavit nic, co by pro ně bylo nějak kulturně či nábožensky necitlivé, takže díla, z nichž většina vznikala přímo pro tuto výstavu, prošla přísnou selekcí,“ řekl iDNES.cz pražský umělec.

Jeho tvorba je zastoupena v řadě významných sbírek včetně Národní galerie v Praze, Alšovy jihočeské galerie, Fait gallery Brno nebo třeba sbírce Collett Prague/Munich.

„Nejdřív to vypadalo, že mi neprojdou vůbec žádné figurální obrazy, ale nakonec se díky dobré diplomacii podařilo vystavit části mého cyklu zabývajícího se lidským egem. To jsou většinou nějaké hlavy, které v sobě ještě obsahují další fragmenty odkazující k tomu, co ovlivňuje a utváří naši psyché. Paradoxně tyhle malby na vernisáži lidi zaujaly nejvíce. Přišlo mi, že Katařané jsou určitým způsobem otevření jiným kulturním vlivům. Ba co víc, že je přímo vyhledávají,“ vysvětluje Gemrot umělecké přístupy ropné finanční velmoci.

Gemrot se na popud katarské instituce snažil najít témata, která spojují tamní a českou kulturu a zároveň je možné je v Perském zálivu vystavit. Část instalace proto reflektuje fenomén rychlosti a dynamiky v pohybu sokola. Sokolnictví pěstujeme i v Čechách, kde si Gemrot mohl let sokola dobře nastudovat. Vysoký strop galerie navíc umožnil pracovat s prostorem vertikálně, a tak se tam objevují i velké čtyřmetrové expresivní malby zachycující střemhlavý let, při kterém sokol překoná rychlost 300 km/h.

Mezi Gemrotovi důležité výstavy z posledních let se řadí „Nové horizonty“ v galerii investičního fondu Pro Arte v roce 2018, dále pak retrospektivní výstavu v Alšově jihočeské galerii v roce 2020, výstavu s názvem „Observace“ v nově otevřeném pavilonu EXPO 58 v Praze a loňský výstavní projekt „Stardust“ v legendární galerii Václava Špály.