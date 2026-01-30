Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Ivan Mládek | foto: Profimedia.cz

Jan Čáp
  20:00
„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil i v zahraničí, díky legendární americké kapele Metallica dokonce i za oceánem. Mládkova plátna jsou vlastně podobná jako jeho písničky. Zobrazují neotřelý pohled na předsudky hyperkorektního světa, české dějiny i třeba skautské vedoucí.

Jaké jsou jeho inspirace? Nejoblíbenější evropské galerie? A jak vypadá jeho Betlém, který si svého času prohlíželi prezidenti celého světa?

Jak vznikly nápady na obrazy Upálení Andreje Babiše v Bruselu nebo Komenský odnaučuje Poláky šišlat (rákoskou)? A jak si výjevy z českých dějin vlastně vybíráte?
Autoři všeho druhu jsou často tázáni, co je k obrazu, soše, básni, povídce či románu inspirovalo. Redaktor nedočkavě čeká nějakou skutečnou příhodu, nenávist či obdiv k nějakému politikovi nebo historické osobnosti. Autor buď kecá, nebo neumí sám něco vymyslet a skutečně tu inspiraci potřebuje. A protože jde o komedianty a takzvaným uměním se živí, k dílu je přiměje většinou zakázka. Dostanou třeba jen obecné zadání: kytka, hory, moře, fotbal, tenis, ... A snaž se, chlapče! Některým kupcům stačí zelená plocha a na ní žlutá kulička. Někteří touží po hezké kompozici, po hezké kombinaci barev. A ty veselé kopy chtějí, aby je obraz pobavil. A to je moje parketa.

Celý život se snažím lidi bavit písničkami, scénkami, monology. Teď se snažím i obrazy. Legraci – i tu hloupou – musíte ale vymyslet, málokdy vám někdo napoví. Skutečným umělcům se omlouvám, jsem asi moc pragmatik. Ovšem co od strojního průmyslováka a absolventa Vysoké školy ekonomické chcete!

Bohužel jsem tu soutěž vyhrál. Bohužel proto, že to byla pantografem okopírovaná kresba mého otce. Když mi pak předávali v Mánesu nějakou cenu, určitě poznali, jak se cítím trapně.

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

