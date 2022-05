Unikátní česká výstava iMUCHA zamíří v létě do Japonska

„iMUCHA je velmi kvalitní projekt, který dává nový rozměr secesnímu uměleckému dílu České republiky. Díky novým technologiím může současná generace pohlédnou blíže na dílo a život Alfonse Muchy. Je mi velkou ctí, že mohu tento projekt podpořit,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Podle Baxy projekt prohloubí bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Japonskem. Záštitu projektu poskytl také předseda vlády Petr Fiala a oficiálně ji podporuje i prezident Miloš Zeman. Výstava se bude v létě konat v mezinárodním konferenčním centru Yokohama Pacifico v Jokohamě.

Projektu vyjádřil silnou podporu i Miloš Zeman. V oficiálním dopisu požádal o poskytnutí podpory ze strany nejvyšších japonských představitelů. „Jsem velmi rád, že se dlouhodobě česko-japonské vztahy pohybují na přátelské úrovni. Japonsko je pro Českou republiku po dlouhou dobu jedním z nejvýznamnějších partnerů. Jsem přesvědčen, že vyjádření podpory nejvyšších představitelů obou zemí dodá nový impuls našim vzájemným vztahům,“ uvádí Zeman v dopisu.

Prezident tuto výstavu vnímá jako možnost oslavit sté výročí navázání diplomatických vztahů mezi zeměmi. Projekt se symbolicky koná také k 20. výročí návštěvy otce současného Císaře, císařské výsosti Císaře Akihita v České republice, která podle prezidenta vzbudila nevídaný zájem českých občanu o Japonsko a jeho kulturu.

V den zahájení, 14. července 2022, si svět dále připomene 83. výročí úmrtí Alfonse Muchy. Začátek výstavy je Českou republikou vnímán jako pocta secesnímu mistrovi.

Moderní 360° efekty

Umělecká díla Alfonse Muchy bude poprvé možné vidět na velkoprojektových plátnech té nejlepší kvality. Diváci budou obklopeni 360° efekty, díky kterým si budou připadat jako by byli součástí příběhu. Díla Alfonse Muchy jsou zasazena do 3D prostoru a lidé tak navštíví Paříž, New York nebo snové secesní zahrady.

K digitalizaci byly použity plakáty Alfonse Muchy z nejobsáhlejší sbírky jeho původních děl, jež vlastní Nadace Richarda Fuxy, která poskytuje dary české umělecké scéně. Partnerem českého projektu v Japonsku je společnost Sony Music Solutions.

Život a dílo Alfonse Muchy se proměňuje v nejvýpravnější a strhující podívanou, během níž se divákům dostane prohlídky nejdůležitějších období a významných milníků Muchovy tvorby od osudového setkání se Sarah Bernhardtovou, přes jeho působení v Paříži a Americe, až po jeho působení v Čechách, ať už v katedrále sv. Víta nebo monumentální Slovanskou epopej.

Návštěvníci se také ocitnou v magisterské studovně, součástí velkolepé projekce je i vzdělávací část s informacemi o velkém českém secesním umělci.

Umělecká díla Alfonse Muchy jsou v Japonsku nejen velmi známá a oblíbená, ale jsou s ním také úzce spojená. Ornamentální vzory květin, rostlin a vlnitých pramenů vlasů, které se objevily na Muchových plakátech, byly inspirovány japonskými šablonami katagami papíru, jež se staly součástí francouzského umění.

Tyto přirozeně stylizované fragmenty jsou v Muchově díle považovány za jasné znaky japonské kultury. Mucha tak významně ovlivnil západní secesní styl, který si následně našel svou cestu zpět do Japonska a tam pokračuje dodnes. Nejvýznamnějším příkladem je manga, symbol moderní japonské kultury. Japonští komiksoví umělci se Alfonsem Muchou inspirují již od roku 1970.

Projekt dlouhodobě kritizuje jeden ze dvou držitelů licence k odkazu Muchy, John Omond Mucha. Ten své dědictví spravuje v rámci nadace registrované v Lichtenštejnsku. Podle dokumentu z Úřadu průmyslového vlastnictví, který má redakce k dispozici, podala nadace Návrh na prohlášení ochranné známky iMucha za částečně neplatnou a to až dva roky po registraci ochranné známky, což může projekt ohrozit.