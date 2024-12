Zemřel Ibra Ibrahimovič, získal Czech Press Photo za severočeský zmar i krásu

POSLEDNÍ FOTKA DO KNÍŽKY

Severní Čechy jako envirnmentální problém jsem začal fotit v roce 1991. Na samém začátku byly mé fotografie z okolí elektrárny Počerady, protože jsem tam docházel nebo dojížděl za velmi inspirativní slečnou Blankou Techlovskou. Blanky rodiče bydleli ve Výškově a Blanka mě provázela tamní krajinou, abych nemusel hledat všechna ta smetiště, ale fotil rovnou ta nejostřejší zákoutí.



Často jsme míjeli polorozpadlou zanedbanou sochu sv. Václava. Samozřejmě ...jsem si jí vyfotil, ale nikdy jí nevěnoval nějakou extra pozornost. Seriál jsem fotil pro Zelený dům Litvínov, který tehdy vedl pan Petr Pakosta z Hory sv. Kateřiny. Byl to známý inovátor, divoký ekolog a mimo jiné vozil po severočeských povrchových dolech ve svém Žigulíku i Josefa Koudelku když fotil Černý trojúhelník. Josef u něj na chalupě občas i přespával. Byli stejný ročník, ráno jej odvezl k dolu a večer pro něho přijel. Petr mě představil Josefu Koudelkovi když mi bylo necelých 25 let a fotit jsem opravdu začínal. Také psal do knihy Černý trojúhelník text a tak bylo samozřejmostí, že mě pozval v roce 1994 do Prahy na vernisáž výstavy.