Sebevědomé, tajemné, provokativní, krásné. Tak dodnes působí ženy na snímcích Helmuta Newtona. Umělce, který jednou provždy proměnil podobu módní fotografie a dokázal, že nahota může být elegantní, nikoliv vulgární. S jeho retrospektivou nyní přichází pražské Museum Kampa. (Self Portrait with Wife and Models, Paris 1981)

Autor: Museum Kampa