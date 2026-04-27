Zemřela Helena Kroftová Leisztner. Šaty umělkyně oblékaly účastnice České miss

Helena Kroftová Leisztner se dlouhodobě pohybovala na pomezí více uměleckých oborů. Věnovala se malbě, fotografii i oděvnímu designu a svou tvorbu chápala jako syntézu vizuálních umění. V minulosti o sobě uvedla, že je spíše solitární autorkou, která kombinuje umělecký přístup s vlastním citem pro styl i podnikání.
O jejím úmrtí informoval na Facebooku Vojtěch Ryvola, předseda politické strany GEN a kandidát do Senátu. Vedle své umělecké tvorby se totiž Kroftová Leisztner angažovala i ve veřejném dění. V roce 2022 neúspěšně kandidovala do Senátu v obvodu Praha 10 za hnutí ANO.
Její práce se objevily i v zahraničí, například v Itálii či ve Švédsku. Vedle výtvarné tvorby se věnovala také módě, kde navrhovala vlastní kolekce.
Spolupracovala mimo jiné se soutěží Česká miss, jejíž účastnice její šaty oblékaly po dobu několika let. Podílela se rovněž na autorských přehlídkách a multimediálních projektech typu Art Fashion Show, v nichž spojovala výtvarné umění s módou s scénickou prezentací.