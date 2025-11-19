Rekordní prodej. Klimtův obraz v aukci vydražili za téměř pět miliard korun

Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Obraz se tak stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
Šest zájemců bojovalo po dobu 20 minut o Portrét Elisabeth Ledererové, který Klimt namaloval mezi lety 1914 a 1916. Dílo zobrazuje dceru Klimtova hlavního mecenáše v bílé čínské róbě na pozadí s asijsky inspirovanými motivy.

Aukční síň Sotheby’s, která dražbu organizovala, totožnost kupujícího nezveřejnila.

Aukční rekord. Da Vinciho obraz vydražili v přepočtu za téměř 10 miliard

Nejdražším obrazem prodaným v aukci nadále zůstává dílo Salvator Mundi, připisované Leonardu da Vincimu. V roce 2017 ho zájemce vydražil za 450 milionů dolarů (9,4 miliardy korun).

Předchozí aukční rekord Klimtových děl drží obraz Dáma s vějířem, který se v roce 2023 prodal v Londýně za 85,3 milionu liber (1,7 miliardy korun).

„Portréty těchto impozantních rozměrů a z vrcholného Klimtova období (1912-1917) jsou mimořádně vzácné; většina se nachází v hlavních muzejních sbírkách,“ uvedla společnost Sotheby’s k dražbě.

Padl nový aukční rekord. Klimtův obraz se prodal za více než dvě miliardy

Ve čtvrtek má velkou šanci stanovit rekord mezi ženami-umělkyněmi autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo, který půjde do prodeje rovněž v aukční síni Sotheby’s v New Yorku. Odhadovaná cena díla z roku 1940 nazvaného Sen (Postel) je 40 až 60 milionů dolarů (835 milionů až 1,3 miliardy korun).

Rekordní prodej. Klimtův obraz v aukci vydražili za téměř pět miliard korun

19. listopadu 2025

