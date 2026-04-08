Baskové si chtějí k výročí půjčit Picassovu Guerniku. Maloměšťáctví, zní z Madridu

Tereza Jiránková
  15:04
Ve Španělsku se rozhořel nový politický spor, v jehož jádru stojí nečekaný předmět. Do střetu se totiž dostali představitelé autonomní baskické vlády se zástupci té španělské kvůli slavnému obrazu Guernica od Pabla Picassa. Žádost o jeho zapůjčení z Madridu do muzea v Bilbau na severu Pyrenejského ostrova provází nejen vzájemné urážky, ale i palčivá otázka národní hrdosti.
Obraz Guernica od Pabla Picassa. (27. července 2012) | foto: Profimedia.cz

Baskická vláda vedená Imanolem Pradalesem z Baskické nacionalistické strany o zapůjčení ikonického obrazu požádala centrální španělskou vládu vedenou Pedrem Sánchezem. Picassovo dílo by Baskové rádi vystavili na devět měsíců v Guggenheimově museu v Bilbau, a to při příležitosti připomínky uplynulých devadesáti let od bombardování stejnojmenného baskického města Guernica. Právě tuto událost, která si vyžádala stovky životů, slavný obraz z roku 1937 zobrazuje.

„Bylo by to gesto historické paměti a symbolické reparace vůči baskickému lidu,“ uvedl Pradales pro španělský deník El País a dodal, že je zvědav, zda premiér Sánchez bude mít odvahu obraz do Baskicka přivézt.

Na žádost záhy reagovala konzervativní prezidentka madridského regionu Isabel Díaz Ayusová. „Nedává smysl vracet všechno na místo původu. V tom případě bychom měli poslat všechna Picassova díla do Málagy,“ narážela ironicky Ayusová na malířovo rodné město. „Je to maloměšťácký pohled, kultura je přeci univerzální,“ cituje představitelku Madridu deník The Guardian.

Na její vyjádření odpověděl zástupce Baskické nacionalistické strany Aitor Esteban, který z maloměšťáctví naopak obvinil Ayusovou. Podle Estebana totiž její představa národní identity „spočívá v pití piva na zahrádce baru,“ čímž reagoval na někdejším kauzu, kdy během covidové pandemie Ayusová vytrvale bojovala proti uzavírání podniků.

Odmítavě se však k převozu Guerniky opakovaně staví i zástupci madridského muzea Reina Sofía, kde je obraz od roku 1992 vystaven. Jejich obavy o konzervaci a špatný stav plátna podporuje i historik umění Francisco Chaparro. „Guernica je velmi citlivá , byla mnohokrát srolována a znovu rozložena,“ míní historik.

Bombardování Guerniky

Letecký útok na severobaskickou Guerniku se odehrál 26. dubna 1937 během španělské občanské války. Provedly ho německé a italské jednotky, které podporovaly nacionalistickou politiku diktátora Franca. Nálet byl podle historiků namířen proti civilistům, údaje o obětech se však značně liší. Baskická vláda uvádí přes 1600 mrtvých, zatímco britské zdroje hovoří o čtyřech stech padlých. Při útoku shodili letci přes 31 tun výbušnin a zničili tak takřka celé město.

Muzeum Reina Sofía si navíc toto Picassovo dílo nebývale střeží a podobným žádostem o zápůjčky ani v minulosti nikdy nevyhovělo. „Velká ikona našeho muzea musí bez výjimky zůstat mimo institucionální politiku zápůjček,“ uvádí zpráva muzea, která se k podobným žádostem vyjadřuje. V minulosti jeho zástupci zamítli například i prosbu o vystavení Guerniky ve slavném newyorském muzeu MoMA, kde samotný obraz během frankistické diktatury visel.

Zástupci baskické vlády však svůj boj nevzdávají a apelují na španělského ministra kultury, aby se k věci veřejně vyjádřil a nechal prozkoumat podmínky nezbytné pro dočasný přesun. V březnu navíc Pradales při setkání s premiérem Sánchézem varoval, že „uzavřít této otázce dveře byla politická chyba“ a připomněl, že jeho strana v národním parlamentu vládní Sánchézovu koalici podporuje.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

