Vybraná muzea a galerie budou první neděli v měsíci zdarma, slíbil Klempíř

Je to podle něj pilotní projekt, která má naplnit závazek vlády Andreje Babiše zpřístupnit kulturu všem. „Zavedení pravidelných dnů bez vstupného odpovídá běžné praxi v Evropě,“ napsal Klempíř.
Každou první neděli v měsíci jsou otevřená zdarma francouzská a italská státní muzea. Podobný model má Německo, trochu jiný Španělsko, v Polsku dny bez vstupného určují muzea, uvedl ministr.
V případě pražské Národní galerie se pilotní projekt vztahuje na stálé expozice ve Veletržním paláci v Praze 7, dále na expozice v Salmovském, Šternberském a Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí a na středověké umění v Anežském klášteře.
Lidé také mohou každou první neděli zdarma navštívit expozici Havířská balada, kterou galerie provozuje v zámku Fryštát na Karvinsku, nebo výstavu obrazů Jana Zrzavého na zámku v Telči.
V Brně se pilotní projekt týká stálé expozice Uměleckoprůmyslového muzea, expozice o architektovi Dušanu Jurkovičovi v jeho vile a Místodržitelského a Pražákova paláce. Zároveň do projektu patří expozice v muzeu architekta a designéra Josefa Hoffmanna v Brtnici na Jihlavsku.
V Olomouci budou moci lidé poprvé tuto neděli zdarma navštívit stálé expozice věnované výtvarnému umění první poloviny 20. století a také expozice v Arcidiecézním muzeu Olomouc o duchovní kultuře na Moravě.
„Ministerstvo bude pilotní fázi projektu průběžně vyhodnocovat. Další novinky budou představeny v příštím týdnu,“ uvedl Klempíř.
Babišova vláda do programového prohlášení napsala, že se zasadí o dostupnou kulturu pro všechny: „Zavedeme systém slev na kulturní aktivity. Pro mládež, seniory a handicapované občany zajistíme vstup do státních muzeí a galerií zdarma.“