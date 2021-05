Otevírají se galerie a muzea. Na výstavu Toyen je potřeba rezervace

Provozovatelé výstavních institucí musí dle nařízení vlády zajistit prostor patnácti metrů čtverečních pro jednoho návštěvníka. Národní galerie se také proto v rámci své aktuálně nejatraktivnější výstavy Toyen: Snící rebelka ve Valdštejnské jízdárně rozhodla prodloužit otevírací dobu a zároveň zavádí rezervační systém.

Každý návštěvník si tak bude muset zakoupit vstupenku na daný čas, online nebo na místě. Systém bude spuštěn v úterý v 10 hodin, kdy se zároveň otevřou i všechny prostory Národní galerie. Ve Valdštejnské jízdárně může být přítomno maximálně 53 návštěvníků.



Kvůli pětiměsíčnímu uzavření galerií se také prodlužuje trvání některých výstav. V GASK se například rozhodli až do konce srpna prodloužit expozici děl známého českého scénografa Josefa Svobody, který stál u zrodu Laterny magiky a spolupracoval i s Metropolitní operou v New Yorku. V Plzni pak Západočeská galerie láká na vystavení originálu sochy Plzeňské madony ze 14. století. Bude k vidění jen od 20. do 29. května. Pak se vrátí zpět na hlavní oltář katedrály.

Do Musea Kampa mohou návštěvníci zavítat už od pondělí. Kromě stálé expozice Františka Kupky a Otty Gutfreunda je k vidění i výstava sochařů Petera Orieška a Kryštofa Hoška nebo Vladimíra Janouška.

Mezi sedm krajů, ve kterých se otevírají galerie a muzea, patří Praha, Středočeský, Plzeňský, Liberecký, Pardubický, Karlovarský a Královéhradecký kraj. Kromě vnitřních prostor návštěvníci mohou nadále navštěvovat i venkovní výstavy. V Praze je například na fasádě domu SmetanaQ umístěný výstavní projekt Naděje. Čtrnáct umělců jím chce povzbudit společnost i kolemjdoucí k otevřenosti a naději.