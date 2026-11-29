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Soubor 211 položek propojuje obrazy, sochy i sklářskou tvorbu. Celková vyvolávací hodnota všech děl přesahuje hodnotu 245 milionů korun. Aukce se uskuteční v pražském Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Zúčastnit se jí bude možné i online na portálu Artslimit.com
Nejvýznamnějším dílem aukce je obraz od Toyen s názvem Finis terrae z roku 1937, který několik desetiletí zůstával v soukromé sbírce. Obraz vznikl ve vrcholném období tvorby Toyen, kdy její osobitý malířský jazyk dosáhl plné zralosti a pražský surrealismus se stal součástí mezinárodního uměleckého dění.
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Název díla, v překladu „konec země“, evokuje hranice známého světa a současně odkazuje k Bretani, jejíž krajina Toyen fascinovala. Pochází z významné hradecké sbírky Rudolfa Hršela, jenž je díky osobnímu přátelství získal přímo od autorky. Dražba začne na částce 60 milionů korun. Druhou prací Toyen je vzácná raná Továrna, dokládající počátky jejího svébytného výtvarného projevu.
Kromě maleb jdou do aukce také díla sochařská a skleněná tvorba. Tavená skleněná plastika Modré oko pyramidy Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové rozvíjí vztah skleněné hmoty, světla a prostoru. Sochařskou nabídku tvoří práce Jana Štursy, Josefa Mařatky, Břetislava Bendy či Eva ve větru Olbrama Zoubka.
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Současnou tvorbu zastupuje výběr etablovaných osobností i mladší generace. Patří k nim například Jiří Anderle, Vojtěch Kovařík, Pavla Malinová, Jan Pištěk, Daniel Pitín, Jan Poupě, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, Lubomír Typlt a Pasta Oner. Mezinárodní rozměr nabídky rozšiřuje dílo jihoafrického umělce Williama Kentridge.
Součástí aukce bude také charitativní sekce s díly Ivany Bednářové, Pasty Onera, Herberta Slavíka a Emmy Srncové.